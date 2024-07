Ismét sportoló tömegek vették birtokba a Deseda partját. Az idei évben jubilált Magyarország leghosszabb megállás nélküli futóversenyét is magába foglaló Deseda UltraMaraton, ahol profi és amatőr versenyzők is megmérettették magukat. Az idei évben az időjárás is vegyes arcát mutatta, hiszen szombaton esőben kellett megküzdeniük a kilométerekkel, vasárnap már a közel 30 fok jelentett kihívást az indulóknak.

Idén is több kategóriát hirdettek. A leghosszabb, 252 kilométeres távra idén 21-en nevezetek, közülük egyedüliként Jeney Gábor teljesítette a távot 31 óra 27 perces idővel, ezzel meg is nyerte a legnagyobb versenyszámot. A hölgyek mezőnyében 182 kilométeren a tavalyi győztes Anita Borszukovszki megvédte címét, idén is elsőként ért célba.

A futókkal együtt minden évben sok segítő is érkezik, akik biztatásként kerékpárral kísérik csapattársaikat. Ezért indítottak biciklis kategóriát is, így több, mint 10 versenyző két keréken teljesítette a számukra meghirdetett távot. Különleges lehetőséggel is bővült az idei versenykiírás, hiszen spontán érdeklődésre hívták életre az „Egy kör bárhogyan” kategóriát, amelyre bárki, bármilyen formában nevezhetett a verseny ideje alatt. A tó körüli kört rollerrel, gyalogosan, vagy akár babakocsival is teljesíthették a vállalkozó szellemű érdeklődők, a teljesítményért pedig szintén elismerésben részesültek. A kihívás igen sikeresnek bizonyult, így a szervezők tervei szerint a jövőben is lehet majd nevezni a „spontán számban”. A verseny útvonala az előző évekhez hasonlóan a tóparton haladó 14 km-es kerékpárút volt, ahol több állomáson gondoskodtak a versenyzők felfrissüléséről. Az esemény keretében különböző kiegészítő programokkal is készültek a szervezők. Bemelegítő tornával, lekvárfőzéssel, játszóházzal és a helyi horgászközösség közreműködésével horgász totóval várták az érdeklődőket.

A Deseda UltraMaraton célja évről évre a tó csodálatos környezetének bemutatása, a sportközösség és csapatszellem erősítése, valamint tisztelgés az ultrafutók előtt akiknek az esemény egyben edzéslehetőség a Spartathlon előtt két hónappal.