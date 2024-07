Milyen tényezők határozzák meg a legjobb élsportoló teniszezők eredményességét? A siker összetett mechanizmusa az utóbbi években sok kutatás tárgya volt, azonban a nagyívű sportkarrierek mögött álló tényezők vizsgálata még egy kevésbé felfedezett terület. Különösen igaz ez a sportolók szakmai fejlődésük kezdetét meghatározó körülményekre. Chiara Zappalà, a Corvinus kutatója és szerzőtársai az EPJ Data Science-ben megjelent áprilisi tanulmányukban az Association of Tennis Professionals (Teniszszakmai Szövetség) hivatalos adatait összegyűjtve profi férfi teniszezők pályafutását elemezték az elmúlt két évtizedből hálózattudományi módszerekkel. Munkájuk rávilágít arra, hogy a kezdeti szakasznak kiemelt szerepe van a játékosok karrierjének alakulásában.

Sok kis verseny után későn nyerni először, de nagy tornát

„Minél magasabb presztízsű az első megnyert versenye egy profi férfi teniszezőnek, annál sikeresebb élsportolói karrier jósolható neki. Az eredményeink szerint jellemzően az a szint határozza meg egy profi teniszező pályafutásának alakulását, amelyen az ATP-tornák (Teniszszakmai Szövetség) körébe lépve az első neves tenisztornán győzött” – összegzi tanulmányuk főbb megállapításait a Corvinus kutatója. A kutatók tehát igazolták azt a feltételezésüket, hogy ha a sportoló egy rangos teniszversenyre korán bejut és ott győz, az összefügg azzal, hogy belőle az élvonalhoz tartozó teniszező válik-e. „A vizsgált 3455 profi teniszezőt három kategóriába: a legjobban, a közepesen és a legrosszabbul teljesítő csoportokba soroltuk be a teljesítményük alapján. A karrierutakat elemezve kirajzolódott, hogy a topjátékosoknak nem csak a teljesítményük a legjobb, de egyúttal a sportolói karrierjük időtartama is nekik a leghosszabb” – magyarázza Chiara Zappalà. A kutató azt is elmondta, hogy a többi csoporthoz képest a topjátékosok később nyerik meg az első meccsüket, sportolói pályafutásuk elején általában nem jön össze nekik a győzelem. Az első győztes meccs után azonban jellemzően elkezd felívelni a karrierjük, és egyre több, neves tenisztornát nyernek. Az is jellemző még a legjobban teljesítő játékosokra, hogy ők viszonylag sok kevésbé ismert tornán gyakorolnak, mielőtt az ATP-körbe tartozó nevesebb versenyekre neveznének.