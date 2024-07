A kaposváriak a negyedik, míg a pécsiek a harmadik nyári felkészülési mérkőzésükön léptek pályára szombat délelőtt a Rákóczi Stadionban, ahol a korai kezdés ellenére is nagy hőség várta a labdarúgókat. A két együttes – bár a Magyar Labdarúgó Szövetség még nem készítette el a beosztást – nagy valószínűséggel az NB III. Dél-Nyugati csoportjába kap majd besorolást, így ez a felkészülési meccs egy jó erőfelmérőnek is bizonyulhatott volna, ha nem éppen a felkészülés legnehezebb hetében lennének a felek.

Fotó: Lang Róbert

Az edzéseken kapott nagy terhelésre a közel negyven fokos hőség is rátett egy lapáttal, de ennek ellenére remek iramú, hajtós mérkőzést láthatott a maroknyi közönség, amely vállalta, hogy ilyen időben is megnézi a találkozót, sőt, még Pécsről is érkeztek drukkerek. Az első játékrészben mindkét csapat kereste a fogást a másikon, adódtak is helyzetek a pécsiek és a kaposváriak előtt is, Babinszky Bence az első félidő derekán szép cselekkel játszotta magát tisztára a tizenhatoson belül, de lövését védte Helesfay Donát. A szünet előtt utolsó percben azonban nem volt ellenszere a pécsieknek, egy hosszú indítást követően Görög Gergő remekül futott fel a jobb oldalon, egy szép csel után 12 méterről a kapus mellett a kapu jobb oldalába perdített, ezzel vezettek a hazaiak (1–0). Ebben a játékrészben Vas Bence veszélyeztetett többször pécsi oldalról.

A második félidőben a pécsiek cseréltek többet, a kaposváriak mestere, Székely Tibor is változtatott több helyen, látszott, hogy mindenkinek a játékára kíváncsiak a mesterek. Itt is adódott helyzet mindkét oldalon, de összességében megérdemelten nyert a kaposvári csapat, amelynek jól zárt a védelme ebben az összeállításban is, elöl pedig lehetett látni szép támadásokat.

A kaposváriak az utolsó felkészülési mérkőzésüket jövő hét vasárnap 11.00 órakor, a horvát Slaven Belupo második csapata ellen vívják majd a Rákóczi Stadionban.