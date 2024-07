Az októberben 24. életévét betöltő, 178 centis irányító az Egyesült Államok egyetemi bajnokságában remekelt, a 22/23-as szezonban egészen az NCAA döntőig menetelt a San Diego State Aztecs (Aztékok) gárdájával, ahol kezdőként 13 pontig jutott 29 perc játék után – írja a klub hivatalos oldalán. A találkozót elvesztette ugyan a San Diego, de így is történelmi menetelés volt ez, hiszem az egyetem fennállása során először jutott be a legjobb négy közé (Final Four) ráadásul a döntőig jutott az együttes. Mindezt Darrion Trammell meccset eldöntő büntetőjével tehette meg a San Diego. A Creighton elleni találkozón ugyanis az új somogyi igazolás döntő pontjával 57–56-ra nyertek az Aztékok és írtak történelmet az egyetem életében a Final Four-ba, majd a döntőbe jutással.

Trammell egyetemi karrierje alatt 1654 pontot szórt. Az aktív játékosok ranglistáján a roppant erős és rengeteg kosarast felsorakoztató amerikai egyetemi bajnokságban az előkelő 50. helyen áll gólpasszok tekintetével, továbbá 30. helyen a labdaszerzéseket nézve. A jó védekezéséről is híres San Diego statisztikáiból tehát Darrion Trammell is jócskán kivette részét.

További érdekesség, hogy a San Diego State Aztecs csapatát az NCAA 2024-es ranglistáján a 17. helyre sorolják. Hazánkba nagyon ritkán igazol ennyire magasan rangsorolt csapatból játékos pláne olyan, aki egyetemi karrierje során közel ezer percet töltött pályán és huzamosabb ideig kezdőként szerepelt. Kaposvárra legutóbb a 2004-es bajnokcsapat tagja, Nate James érkezett a legjobban rangsorolt egyetemek egyikéről, a még elitebb társaságba tartozó Duke csapatából.