Vasárnap rajtolt az NB III. Dél-Nyugati csoport 2024/2025-ös idénye, melynek első fordulójában a Kaposvári Rákóczi FC a Bonyhád-Majos otthonában vendégszerepel majd. A somogyi zöld-fehérek a felkészülési időszakot igen sikeresen zárták, hiszen mind az öt edzőmeccsüket megnyerték, ami bőven ad okoz a bizakodásra.

– Mindig is hangsúlyoztam, mindent a helyén kell kezelni – mondta Székely Tibor, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Az, hogy öt edzőmeccsből ötöt megnyertünk remek, de ezt arra kell felhasználni, hogy lendületet adjon a további munkához. Nem is lehet más célunk, mint az, hogy továbbra is fejlődjünk, egyénileg és csapatszinten is. Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég a végelszámoláskor. Egyet ígérhetek: mindent elkövetünk annak érdekében, hogy minél eredményesebbek legyünk. Egy biztos: szeretnénk kiszolgálni a szurkolóinkat, akik az előző idényben sokszor idegenben is olyan hangulatot teremtettek, mintha otthon játszottunk volna.

A Rákóczi vasárnap délután a Majos otthonában folytathatja remek sorozatát. A somogyiak az előző idényben magabiztos, négy-nullás sikert arattak a tolnai városban, s ezúttal is hasonlóra készülnek, hiszen bizakodva várják a rajtot.

– Szeretnénk belökni azt a bizonyos szekeret – tette hozzá Székely Tibor. – A legutóbbi meccsen a majosiak nekünk estek, ez pedig kedvezett a játékunknak. Azóta átalakult a keretünk, készültünk belőlük, illetve arra is, hogy a szokásosnál kisebb pályán kell játszanunk. Ha mentálisan erősek leszünk, merünk játszani, akkor ez az eredményben is meg fog mutatkozni.