– 75 évesen is aktívan tölti a hétköznapjait, gyerekeknek adja át a tudását. Mi hajtja még mindig előre?

– Szeretek fiatalokkal foglalkozni. Velük egyszerűbb kezdeni, hiszen akkor lépésről lépésre tudom követni a fejlődésüket. Ha velük foglalkozom a kezdetektől, akkor számíthatok arra, hogy visszaköszön a beléjük fektetett munka. Ez nekem is fontos. Ezt szerintem bárki elmondhatja, aki gyerekekkel foglalkozik. Nagyon fontos a kommunikáció, mindig odafigyeltem, hogy az edzés végén megdicsérjem a tanítványt. A gyerekek nagyon hálásak tudnak lenni, így a feladat is hálás.

– Akkor ez egyfajta pedagógiai és pszichológiai munka is egyben.

– Ha nem tudod átadni a jót és elhalkítani a rosszat, hiába tudod a szakmát, az kevés lesz. Tehát igen. A pedagógia kell hozzá. Én a Testnevelési főiskola kihelyezett szakán végeztem, Kaposvárra jártam edzés elméletre, Pécsre gyakorlatra és most azt mondom, hogy jól tettem, mert ezt a tudást fel tudtam használni edzőként.

– Mióta foglalkozik kapusképzéssel?

– 1990-től foglalkozom fiatalokkal is. Akkor a Siófok NBI-ben volt és én a felnőtt csapattal is foglalkoztam, délután pedig jöttek hozzám különböző korosztályból, köztük fiatalok is. Közben voltam kapusedző a Rákóczinál és Felcsúton is.

– Mennyiben nehezebb kapusokat edzeni, nevelni?

– Itt is van egy kiválasztási folyamat és az sorsdöntő. Fontos, hogy ki mit hoz otthonról, akár fizikai, akár lelki tulajdonságokat. Ezeket kell figyelni. Akkor jó egy kapusedző, ha felismeri a képességeket és mindent megtesz, hogy a gyerekből a legtöbbet hozza ki, ez nem könnyű feladat.

– Mitől lesz jó kapus valaki?

– Persze szükséges a fizikai rátermettség, de szorosan kapcsolódik a futballhoz, – különösen a kapus szakmához – hogy bátor legyél. Fontos még fizikálisan, hogy a sportoló dinamikus legyen, kell a rugalmasság és persze a lelki tényezők mellett ne menjünk el. Mentálisan erősnek kell lenni. Ha ér valami negatív a meccs alatt, nem szabad, hogy lenyomjon, mert egy egész mérkőzés úszhat el rajta. A lelki tényezők és a megfelelő felkészültség az élet minden területén nagyon fontos, de kapusoknál különösen.