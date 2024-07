– Jelenleg a versenyszezon első felén vagyok túl és két Európa-kupán is sikerült remekül szerepelnem. Boszniában ezüstérmet, míg Szlovéniában bronz­érmet szereztem. Nem vagyok maradéktalanul elégedett, de mindenképpen előrelépésként élem meg az eredményeket – fogalmazott Naji Dávid a KASI cselgáncsozója, aki a 60 kg-os súlycsoportban érdekelt. – Nagyon erős nemzetközi mezőnyről beszélünk, legutóbb a szlovéniai Podcetrtekben 29 ország válogatott versenyzői léptek tatamira. A dobogóig vezető úton roppant kemény, komoly versenyzőket kell felülmúlni egyetlen egy versenynap alatt, így a hibázási lehetőség csekély. Ráadásul az egymást követő versenyek közel voltak egymáshoz, így nehéz rövid időn belül újra és újra csúcsformába kerülni. A dobogón még nagyon elégedett voltam, hazafelé viszont már az elkövetett hibákon járt az agyam annak érdekében, hogy azokat kiküszöböljem és legközelebb ne kövessem el, és így végül a legfényesebb érem is a nyakamba kerülhessen.

– A versenyszezon második fele majd szeptemberben kezdődik meg. Most még vár rám az egyetemi Európa-bajnokság, ami után pihenek egy picit. Ezt követően egy hosszabb edzőtábor-sorozatot viszek végig, aminek a végén szeretnék a lehető legjobb formába kerülni – mondta Naji Dávid, aki a célokról is említést tett. – Rövidebb távon mindig csak a következő versenyre fókuszálok, hogy ne szóródjon szét a figyelmem, hiszen ha az ember máshol jár fejben, akkor nem tudja magából kihozni a maximumot. Hosszabb távon viszont egy négyéves ciklust nézek. Ebben az időszakban mindent meg fogok tenni azért, hogy a lehető legjobban szerepeljek, és kivívjam az olimpiai szereplés jogát. Minden élsportolónak ez az álma, én is ezért feszegetem a határaimat nap mint nap. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez ne csak egy ígéret legyen. Azon leszek, hogy a tetteim és az eredményeim engem igazoljanak – zárta gondolatát a 23 esztendős sportoló.