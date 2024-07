A szóban forgó 24 klubot területi elv alapján egy-egy 12 fős északi és déli csoportba osztották. Izgulnia azoknak kellett igazán, akik Somogy Vármegye közepén, a képzeletbeli futballtérkép folyamatosan változó határvonalon találhatóak.

A 2024/25-ös szezonban több településen is újraélesztették az amatőr futballt, így Bárdudvarnok, Igal és Lábod is izgatottan várhatta az ellenfelek névsorát, igaz utóbbi egyértelmű volt, hogy a déli csoportba kerül. Mint minden esztendőben, úgy most is lesznek, akik elégedetten konstatálják a csoportbeosztást, és akadnak majd olyanok, akik szerettek volna a másik "régióban" helyet kapni ilyen vagy olyan szempontok miatt.