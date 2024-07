Hét sportág utánpótlás sportolói és külsős diákok ismerhették meg egymást a nyári táborban. Az idén közel 40 fővel zajlottak a programok, melyeknek a jégcsarnok épülete és a Virágfürdő adott helyszínt. Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is a KASI szakedzőinek közreműködésével sportolhattak a résztvevők: Lukács Sándor és Lukács Máté atlétika szakág, Böröcz Zsolt dzsúdó szakág, Déli Dominik, Horváth Tamás, Takács László, birkózás szakág, Szabó Dávid kosárlabda és röplabda szakág, Virovecz Richárd úszás szakág, Havadi-Nagy Bálint jégkorong szakág. A hét sportág kitöltötte az időt, de a szervezők próbálták más jellegű elfoglaltsággal, többek között lézerharccal is színesíteni a programot.