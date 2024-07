Hárai Balázs a BVSC-ben kezdett vízilabdázni, majd játszott a KSI, a Honvéd, az Eger és a Vasas együtteseiben is. A somogyi vármegyeszékhelyre az OSC Újbuda gárdájától igazol át.

– Szerettem volna kiszakadni a fővárosból, ezért is fogadtam el a Kaposvár ajánlatát – nyilatkozta a Kaposvári Vízilabda Klub új igazolása, Hárai Balázs. – A szakmai stáb nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ide igazoltam, Varga Zsoltot régóta ismerem, nagyon jó viszonyban vagyunk. Adott egy szép uszoda, egy élhető várossal. Biztos vagyok benne, hogy egy dinamikus, kemény társaság fog összeállni, akik képesek lehetnek egy stabil, jó játékra. Surányi Lászlóval is beszéltem már, aki felvázolta az elképzeléseit, és azt is, hogy milyen szerepkört szán nekem a csapatban.

A 37 éves center 2005-ben mutatkozott be a válogatottban, melynek a párizsi olimpián is tagja lesz, miután bekerült Varga Zsolt szövetségi kapitány tizenhárom fős utazó keretébe.

– Azt várom az ötkarikás játékoktól, hogy akkor teljesítsünk a legjobban, amikor annak eljön az ideje. A fontos összecsapásokra szépen alakuljon ki a stabilitás és jöjjön ki a csapatból, ami benne van, mert akkor ez a magyar válogatott mindenre képes lehet – tette hozzá Hárai Balázs.

A négyszeres magyar bajnok és háromszoros kupagyőztes játékos az ötkarikás játékokat követően áll majd edzésbe Kaposváron.

– Szeretném ha gyorsan sikerülne beilleszkedni a csapatba és egy összeszokott, stabil játékkal előre tudnánk lépni a bajnokságban a tavalyi szezonhoz képest. Akár egy nagy meglepetésre is képesek lehetünk a szurkolóinkkal együtt, ezért fogunk dolgozni – zárta gondolatait Hárai Balázs.

A Kaposvári Vízilabda Klub nemrég azt is bejelentette, hogy az új szezonban is Surányi László irányítja az OB I-es csapatot. A 42 esztendős szakember már a hatodik idényét kezdi a somogyi pólósoknál vezetőedzőként, korábban pedig játékosként is erősítette a gárdát. Surányi László a legeredményesebb szezonján van túl a KVK-val, hiszen az élvonalbeli együttes az irányítása alatt tavaly bejutott a felsőházba, ahol aztán a nyolcadik helyen fejezte be a pontvadászatot.