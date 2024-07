Egy elég kiegyenlített csoportba került a férfi kézilabda junior (U20) Európa-bajnokságon a magyar válogatott, mely hiába győzte le 27–24-re Csehországot, valamint 32–26-ra Romániát, a Norvégia elleni 35–32-es vereség után rosszabb gólkülönbségének köszönhetően nem került be a két legjobb csoportmásodik közé, akik csatlakozhattak a csoportgyőztesekhez a legjobb nyolc között. Sótonyi László csapata így a folytatásban a 9-16. helyért küzdhet.

Norvégia–Magyarország 35–32 (21–19)

Kiállítás: 12 ill. 4 perc.

Hétméteres: 2/2, ill. 2/1.

Magyarország: Radvánszki, Győri (kapusok), Terjék 4, Gazsó, Csanálosi, Kathi 4, Juhász 1, Balogh D., Bali, Balogh B. 1, Horváth P. 2, Kovács T. 10., Molnár R., Tóth L. 3, Szabó L., Barna 7. Szövetségi Kapitány: Sótonyi László.

– A nyolc közé kerülés egy előzetes cél volt, de egy ilyen Európa-bajnokság nem csak erről szól. Sokkal fontosabb, hogy kineveljük azokat a kézilabdázókat, akik később a felnőtt válogatottban is letehetik majd a névjegyüket, illetve az, hogy ezek a játékosok, akik év közben egyébként többségében az NB I/B-ben vagy az ifjúsági bajnokságban szerepelnek, nemzetközi tapasztalatot szerezzenek – fogalmazott Sótonyi László, a magyar junior válogatott szövetségi kapitánya. – A továbbjutás az újfajta lebonyolítási rendszer miatt nem sikerült, de ezt nem éljük meg tragédiaként. Egy kiegyensúlyozott csoportban voltunk, a továbbjutók sorsárol pedig a gólkülönbség döntött. Ez az új lebonyolítási rendszer nem túl igazságos. Több szövetségi kapitánnyal beszélgettünk erről, nem igazán értjük és igazságtalannak tartjuk. A mérkőzések alapján viszont jó összképet mutattunk, a norvégok pedig ennyivel jobbak voltak, fizikálisan erősebb csapatot alkotnak. Szoros mérkőzést tudtunk velük vívni, de ez a realitás. Természetesen szerettünk volna a legjobb nyolc között játszani, de a 9-16. helyért vívott küzdelem során is kemény mérkőzések várnak majd ránk, amiből sokat tanulhatunk. Azt viszont barbárságnak tartom, hogy U20-as játékosoknak egy hét alatt öt tétmérkőzést kell vívniuk egy világverseny második szakaszában. Mindenki lehetőséget fog kapni, sokkal többet fogjuk rotálni a csapatot, így azok a játékosok is bizonyíthatnak, akik a csoportkör során kevesebb játéklehetőséghez jutottak.