– Mondjuk ki: Amerika nem klasszikus futballnemzet, ám talán egyre népszerűbb a sportág az államokban is. Hogyan állnak most az amerikaiak a labdarúgáshoz?

– Összetett dologról van szó, de, ahogy mondtad, egyre népszerűbb. Az is nagy löketet ad a foci népszerűségének, hogy majd Amerikában rendezik a világbajnokságot. A másik tényező a bevándorlók jelenléte. Különböző kultúrák keverednek. Minden térségben, ahol sokan vannak a közép–, dél–amerikai, vagy akár európai bevándorlók és leszármazóik, annál népszerűbb a sportág. Ám ez az államokban mégis egy nagyon új sport. Nagyon kevés olyan akadémia van, ahol csak úgy lehet játszani, ellentétben például Európában, ahol több helyen, különböző szinten lehet futballozni. Ám a nagy sztárfocisták – mint akár Messi is – jót tesznek a foci népszerűségének.

– Vagy David Beckham. Az ő személye és tengerentúli jelenléte is hozzájárult a foci népszerűségéhez Amerikában?

– Igen. Abszolút. Floridában hatalmas fellendülés van a sportágban, amihez, ahogy említettem, sokat hozzátesz a bevándorlók jelenléte is. Nagyon sokan játszanak. Igazából a „merítőháló” a lényeg, hogy mekkora populáció játszik. Floridában, Kaliforniában, vagy például Texasban, sokan vannak, akik körében nagy a futball népszerűsége.

– Magyarként hogyan fogadták és mit gondolnak a magyar fociról az amerikaiak?

– Mindenhol nagyon jól fogadtak. Puskást pedig mindenki ismeri. Sőt, néha még engem is meglepnek, hiszen későbbi, 70-es 80-as évekbeli csapatokat is emlegetnek. Ezen kívül most a magyar fociban is jó kezdeményezések vannak, ez kint is érződik.

– Hogyan látja a mai magyar foci helyzetét, szerepét?

– Ahogy említettem, jó kezdeményezések vannak és világszinten csak így megy. Rengeteg pénzt bele kell rakni, rengeteg szakember kell. Képezni kell az edzőket, nem lehet leragadni a régi módszereknél. Én a spanyol rendszert nagyon jól átlátom. Harminc éve teljesen más dolgokat csináltak és náluk is állandóan reformálták a sporttudományt. Így tudtak eljutni a 2010-es „robbantásig”.