– Pénteken megkezdődnek az Európa-bajnokságon a negyeddöntők. Előbb Stuttgartban 18 órakor Németország–Spanyolország, majd Hamburban 21-kor Franciaország–Portugália mérkőzés lesz. Szombaton először Düsseldorfban 18 órakor Svájc és Anglia, utánuk pedig Berlinban 21-kor Hollandia és Törökország lép egymás ellen pályára.

– A német-spanyol ütközetet a legvégén, az Európa-bajnokság döntőjében is el tudtam volna képzelni, de az élet ezt hozta – kezdte a kétszeres U14-es és hatszoros U16-os válogatott (legifjabb) Petrók Viktor. – Nehéz lenne előre megjósolni a végeredményt, de én a spanyoloknak szorítok, és édesapámhoz hasonlóan megrögzött Barcelona-fan vagyok.

– És mit vár a többi meccstől?

– Sem a franciák, sem pedig a portugálok eddigi produkciója nem kápráztatott el. Mégis inkább a portugál csapatnak szurkolok, mert szerintem a spanyoloknak könnyebb dolguk lenne ellenük, mint a franciák ellen. A svájciak előtt le a kalappal! Az olaszoknak esélyük sem volt. Nagy kérdés, hogy az angolokat mennyire térítette észhez a szlovákok elleni találkozó. A 95. percig még úgy tűnt, hogy elbúcsúznak a további küzdelmektől. Tény és való, hogy eddig igencsak döcögött a játékuk, nem igazán volt meg a játékosok között a kölcsönös megértés, az összhang. Bár a törökök megint mondhatni hazai pályán játszhatnak majd, a hollandok azonban megállítják őket.

– Melyik csapat okozta eddig a legnagyobb csalódást?

– Egyértelműen az olaszok; a korábbi címvédők már a nyolc közé jutásért kiestek Svájccal szemben. Igaz, most nincsenek a mezőnyben kiemelkedő világklasszis játékosaik, de ennél azért mégis csak többet vártunk tőlük. De a franciák, a portugálok és az angolok teljesítménye is elmaradt a várttól, mint ahogy a csoportmeccseken a belgák sem igazán tettek ki magukért.

– De ki ünnepelhet majd a legvégén?

– Mint már mondtam, a spanyolokat kedvelem a leginkább, így aztán nekik szurkolok. De azt is tudom, hogy kegyetlenül nehéz lesz a hazai pályán szereplő németek elleni fellépés. Nem véletlen, hogy sokan csak úgy beszélnek erről a meccsről, mint előre hozott döntő.

– És mit szól a VAR-hoz?

– Szükségszerű volt, mert tényleg sokszor csak nüanszok döntenek. A VAR akkor lesz majd igazán tökéletes és használható, ha még tovább tudják fejleszteni, tökéletesíti, s nem kell hosszú perceket várni a végső ítéletre. Vagyis fel kell gyorsítani a folyamatot.



A 16 éves (legifjabb) Petrók Viktor még 2017-ben Kaposváron a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián ismerkedett meg a sportág alapjaival. Ezután 2021-ben egy szezon erejéig átköltözött a szomszédos Pécsre, de rájött, hogy vidéki gyerekként semmire nem viszi. Így aztán 2022-ben Budapestre költözött, ahol a Kispest-Honvéd FC MFA játékosa lett. A Honvéd korosztályos játékosaként kétszeres U14-es és hatszoros U16-os válogatott.