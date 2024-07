– A szezont az U20-as csapattal, az országos rájátszásban zárta. Sajnos nélkülözniük kellett a két meghatározó alapembert, így nem volt egyszerű dolguk Szőke Bálint és Antalics Dániel nélkül. Ezt hogy élte meg?

– Igen, itt is közbeszólt az élet. Center nélkül én voltam még a legmagasabb a keretben ez sajnos többször megbosszulta magát. Amennyiben mindenki egészséges lett volna, úgy teljesen máshogy alakult volna az egész döntő és vele együtt az első mérkőzés. Persze országos szinten a hatodik hely is szép eredmén, de kicsit bánt, hogy ez a remek korosztály nem éremmel, vagy esetleg bajnoki címmel fejezte be az évet. Sokat készültünk rá, már a szezon elején is arról beszélgettünk, hogy szeretnénk a döntőig menetelni, ami végül elmaradt.

– Milyen területen érzi a legtöbb fejlődést a korábbi évhez képet?

– Védekezésben tudtam előre lépni, de úgy érzem, hogy még mindig sokat kellene fejlődnöm, amiért teszek is. Támadásban szintén úgy érzem sokat tanultam, ez talán jobban látszott az idei teljesítményemen. Szeretnék fejlődni a dobásbiztonság terén, hogy minél folyamatosabb, kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjak nyújtani. Szeretném sokkal stabilabb pontátlagot hozni.

– Mik szerepelnek a nyári tervek között, hogy készül az új szezonra?

– Június 15-től a barátnőmmel felköltöztünk Budapestre, ahol az RSports Performance Studioban egészen július végéig egyéni edzéseket végzek Szegedi Róberttel. Ő már két éve követi a karrieremet, így ismeri a gyengeségeimet. Ezeken próbálunk közösen javítani. Úgy érzem már most is látszik a munka eredménye, szerintem sikerült fejlődni ez idő alatt. Erősebb és robbanékonyabb lettem. Hétvégente Robi járt le Kaposvárra, így szinte folyamatos volt a közös munka és a labdás edzések sem maradtak el.

– Darrion Trammell bejelentésével már teljessé vált a keret. Milyen szezonra számít?

– A célkitűzés mindenképp az, hogy legyen meg a feljutás, illetve egy Hepp Kupa győzelem is jó lenne. Nem tudom mennyire reális ez, nem ismerem a teljes mezőnyt amásodosztályban, de nagyon jó lenne veretlenül elérni a kitűzött célokat. A kiesés által azokra a játékosokra, akik eddig kevesebb szerepet kaptak, most sokkal nagyobb feladat hárul majd. Nekem is nagyobb lesz a felelősségem, így ebből adódóan szeretnék minél többet játszani, fejlődni és bizonyítani.