Ez az esemény különleges jelentőséggel is bírt, melyet maga a verseny igazgatója, Winkler Dávid árult el. A Balatonőszödi versenyt Szabó Zoltán emlékére rendezték. Az egykori pályaszolgálatos tiszteletére alapított vándorserleget ez alkalommal Magyar Zoltán nyerte el.

A verseny drámai fordulatokkal volt tele. Magyar Zoltán és Magyar Milán fej-fej mellett küzdöttek, mindketten hibátlan teljesítményt nyújtva. Végül Magyar Zoltán bizonyult a legjobbnak, aki a vadászhajtásban is jeleskedett. Csiszárné Csekő Nikolett Nóra bravúros hajtása is emlékezetes maradt, ahogy Schwarcz Béla is lenyűgözte a közönséget.

A versenysorozat következő megmérettetései Tabon, Balatonszárszón és Zamárdiban lesznek.