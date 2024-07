A 2028-as Los Angeles-i olimpiát megcélzó cselgáncsozó legutóbb Szlovéniában és Boszniában is dobogóra állhatott Európa-kupa versenyen, most pedig egy újabb éremmel "gazdagodott". A KASI USE 60 kg-os versenyzője a Miksolcon megrendezett egyetemi Európa-bajnokságon állhatott a dobogó legalsó fokára, miután a vigaszágon végig nyerni tudott.

– Tompán kezdtem a versenyt, így kikaptam egy olyan grúz ellenféllel szemben, akivel korábban már küzdöttem és akit egészen simán legyőztem – fogalmazott Naji Dávid, aki így a vigaszágra került és a dobogóig meg sem állt. – A folytatásban már sokkal magabiztosabb voltam, egy francia és egy román versenyzőn át vezetett az utam, a bronzcsatát pedig egy honfitársammal szemben nyertem meg, aki nem mellesleg nagyon jó barátom is egyben.

– Ismételten kettős érzés van bennem – elemezte szereplését a 23 esztendős sportoló, aki hozzátette – Bosszús vagyok, mert ez egy nyerhető verseny lett volna a számomra, de ha egy picit higgadtabban tekintek a dolgokra, akkor azért el kell ismernem, hogy ez egy jó eredmény. Rövid időn belül, három nemzetközi megmérettetésen szereztem érmet. Amikor ennyire sűrű a versenynaptár, akkor nagyon nehéz folyamatosan a csúcsforma közelében lenni. Ha összességében nézem a dolgokat, akkor azt mondhatom, hogy sikerült hoznom végig egy elég jó szintet, azt pedig el kell ismernem, hogy az utolsó versenyre egy picit elfáradtam, ebből fakadt a grúz ellenféllel szembeni tompaságom – összegezte az elmúlt időszakot Naji Dávid, aki egy kisebb pihenő után megkezdi a felkészülést a versenyszezon második felére.

– Olaszországban utazom egy hétre, ami után napi egy, majd két edzéssel veszem fel újra a ritmust. Ezt követően végigcsinálom a hazai edzőtáborokat, majd a tervek szerint külföldön is tréningezek egyet a szeptember közepén folytatódó versenyszezont megelőzően – tekintett előre a KASI USE cselgáncsozója.