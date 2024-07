Akárcsak szerdán, szombat délelőtt is egy másodosztályú csapat ellen hangolt a harmadosztály hóvégi rajtjára a Kaposvári Rákóczi FC, amely ugyanabban a felállásban lépett pályára a Kozármisleny ellen is, mint legutóbb Szentlőrincen, csupán annyi változtatással, hogy a kapuban ezúttal Horváth Fábián kezdett. A fiatal hálóőrnek szinte rögtön egy ziccert kellett volna hárítani, ugyanis Füredi Szabolcs megingását kihasználva labdát szereztek a tizenhatos előterében a mislenyiek, amit Föedi Dominiknek készítették le, aki nyolc méterről lőtt a léc alá (0–1). A hiba egyáltalán nem fogta meg a kaposváriakat, folytatták a labdabirtoklásra alapuló, kombinatív játékukat, ami még az első negyed órán belül eredményre vezetett, ugyanis Babinszky Bence lépett ki ziccerben, s bár lövését védte Oroszi István, a kipattanót Zoltán Rafael egy méterről a kapuba passzolta (1–1). A Rákóczi a folytatásban is tetszetősebben futballozott, mint a magasabb osztályban érdekelt ellenfele, amely hiába próbálta letámadni a zöld-fehéreket, a hazaiak ettől még jobbá váltak, s fordítottak. Bő félórányi játékot követően Zoltán Rafael önzetlenül tálalt Babinszky Bence elé, aki öt méterről gurított a bal alsóba (2–1). Ezt az önzetlenséget pár perc elteltével, egy jól felépített kontra után visszaadhatta volna Babinszky Bence, aki azonban inkább a lövést választotta, s ha csak kevéssel is, de célt tévesztett.