Remekeltek hazánk sportolói a litvániai Klaipedában megrendezett junior uszonyosúszó Európa-bajnokságon, melyről hét arany-, öt ezüst- és három bronzéremmel tért haza a magyar küldöttség, amely összesítésben az éremtáblázat második helyén zárt a görögök mögött. A Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE kiválósága, Vince Marcell első ízben került be a válogatottba, s rögtön igyekezett letenni a névjegyét.

– Az Európa-bajnokság mellett ez volt az első repülőutam is egyben, de nagyon jól viseltem, még úgy is, hogy Rigában át kellett szállnunk – mondta Vince Marcell. – Amit viszont nehezebben tudtam megszokni az az, hogy mivel északon voltunk elég későn ment le a nap, így nehezen tudtam elaludni, de pár nap után már nem okozott gondot, így mire elérkeztük a versenyig már minden rendben volt. A körülmények nagyszerűen voltak, akárcsak az uszoda, ami kellően nagy volt ahhoz, hogy elférjenek a versenyzők és a nézők. A rendezésre sem lehet egy rossz szavam sem, hiszen egyetlen perc csúszás sem volt a versenyen.

A kaposvári sportoló nagyszerű mentális és fizikai állapotban, érkezett meg Klaipedába, még úgy is, hogy a felkészülését egy kisebb betegség is hátráltatta.

– Motiváló volt az első nap, melyen ötven búváron két tizedet is sikerült javítanom, ami elég sok egy sprinttávon – folytatta Vince Marcell. – Ráadásul nem is erre, hanem inkább a 100 búvárra készültünk, ennek ellenére pont az nem sikerült jól. Az első napon kapott motivációt próbáltam átforgatni a 100 méteres gyorsra, ez sikerült is, hiszen bejutottam a döntőbe, amire nagyon büszke vagyok. Ez volt a célom a verseny előtt, és sikerült is elérnem, sőt, mi több, egyéni csúccsal, amit közel hat tizeddel javítottam meg.

A csúcsra viszont a váltóval ért fel a kaposvári úszó, aki megszerezte első érmét világeseményen.

– A 4x100-as gyors mixváltóban mindenki remekelt – tette hozzá az Adorján SE sportolója. – Bronzérmet szereztünk, szinte űridővel, hiszen megjavítottunk a nevezési időnket. A döntő igen izgalmasan alakult, ugyanis az olaszokat egy tizeddel, egy benyúlással előztük meg. Jobbat nem is kívánhattam volna az első Európa-bajnokságomon. A célom, hogy a jövőben is képviselhessem Magyarországot egy Európa- vagy világbajnokságon. Ha nem is a következő évben, ugyanis akkor már a felnőttek között szerepelek majd, akkor pár év múlva.