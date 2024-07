– A Paks és a Ferencváros csapata mellett a Rákóczi színeiben is pályára lépett korábban. Mi volt az oka, hogy ismét a kaposvári csapattal edz?

– Volt már korábban ilyen alkalom. Akkor is nagyon jól éreztem magam. Szerettem itt játszani még fiatalabb koromban. Jó érzéssel tölt el lemenni a stadionba és látni a régi arcokat, hiszen sokan vannak még itt. Jó látni a fiatalokat is, akik nagyon ügyesek. Most úgy látom van jövője a Rákóczinak. A másik ok, hogy a feleségem szülei itt élnek Kaposváron, mi pedig a családdal a nyáron sokat vagyunk a Balatonnál, így a családi élet miatt is kértem itt edzéslehetőséget.

– Említette, hogy van jövője a Rákóczinak. Mire gondolt?

– Én úgy látom, hogy a jelenlegi keret az NB III-hoz képest kimagaslóan jó. Ezen felül az a filozófia amit a vezető edző kér és megkövetel a játékosoktól, az nagyon előremutató. Ez nekem is nagyon szimpatikus és azt látom, hogy ezzel a játékosok is jól tudnak azonosulni. Maximálisan beletesznek minden energiát az edzésekbe is, odafigyelnek minden utasításra. Így én azt látom, hogy jó esély van arra, hogy kiváló eredmények szülessenek.

– Van olyan jelenleg a csapatban aki „régi ismerős”, akivel korábban is játszott már egy csapatban?

– Igen. Hadaró Valentint említeném, akit régóta ismerek és játszottunk is együtt. Szederkényi Ádámot mondanám még, akivel bár nem játszottam egy csapatban, mikor legutóbb itt edzettünk ő már akkor is a Rákóczi gárdáját erősítette. Olyanok is vannak akikkel legutóbb a Fradiban, az NB III-as csapatnál találkoztam, onnan igazoltak ide még tavaly. Szóval jó pár srácot ismerek. Azt gondolom, hogy velük képességben és hozzáállásban is el lehet érni olyan eredményt, amire már az lehet mondani, hogy a kaposvári közönség kíváncsi lenne.

– Lehet már tudni valamit a tervekről? Hol folytatja az ősztől?

– Vannak csapatok, akik már megkerestek, de konkrétat még nem tudok mondani. Szeretnék még egy évet NB I-ben játszani. Amíg erre van reális esély, addig még szeretnék várni a csapatválasztással. Amint azt látom, hogy ez nem jön össze, akkor viszont NB II-ben fogom folytatni. Ott viszont azon fogok gondolkodni – mivel Dunaharasztiban élek a családommal és nem szeretnék tőlük távol lenni – hogy, valami olyan megoldás találjak, ami minden szempontból megfelelő. Érzek még magamban annyit, hogy NB I-ben tudjam folytatni, de nem leszek elkeseredve, ha nem jön össze. A legfontosabb, hogy pályán legyek, addig ameddig tudok.