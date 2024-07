Nagyatádi FC (Megyei I.)–BFC Siófok (NB III.)

– Könnyebb ellenfelet is el tudtunk volna képzelni – jegyezte meg Papp Zoltán, a Nagyatádi FC edzője. – Egy újraformálódó csapatról beszélünk, gyakorlatilag a sötétben tapogatózunk velük kapcsolatban. Egy osztállyal feljebb vannak, ők a párharc esélyesei, de megpróbáljuk majd kihasználni a hazai pálya nyújtotta előnyt.

– Igen későn tudtuk elkezdeni a felkészülést, és a keret sem teljes, így az összeszokottság szempontjából minden mérkőzés jól jön – fogalmazott Mészáros József, a BFC Siófok nemrég kinevezett vezetőedzője – A bajnokság kezdete után egy héttel egy jó gyakorlási lehetőségként tekintünk erre a kupamérkőzésre.

Nagybajomi AC (Megyei I.)–Mohácsi TE 1888 (megyei I.)

– Ahogyan tavaly, úgy most is játszottunk volna velük edzőmérkőzést, ami most a sorsolás miatt függőben van – jegyezte meg Horváth Péter, a Nagybajomi AC edzője. – Úgy gondolom, hogy nem lenne szerencsés, ha a kupamérkőzés előtt két héttel találkozna a két együttes. Nem sikerült bennmaradniuk az NB III-ban, újraszerveződnek, de amennyire tudom, a visszajutást célozzák meg, amihez egy jó csapat kell. Nem tudni, hogy jelenleg milyen játékerőt képviselnek, de az biztos, hogy hazai pályán nem feltartott kézzel fogadjuk majd őket. Tovább szeretnénk jutni, meglátjuk mire leszünk képesek.

Lovashetény-Pécsvárad (Megyei I.)–Somogysárd SE (megyei I.)

– Kettős érzések vannak bennem – mondta Weimann Gábor, a Somogysárd edzője – , amit nem bánok, hogy elkerültük az NB III-as csapatokat, de nagy kár, hogy idegenben kell pályára lépnünk a baranyai élvonal ezüstérmese ellen. A felkészülést most pénteken kezdjük, és a kupamérkőzésig háromszor lépünk pályára, az Öreglak, a Toponár és a Kétújfalu ellen.