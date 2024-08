A kiváló támadó a pályafutása befejezése után vezetőedzőként dolgozott az élvonalban és az NB II-ben. Irányította a Siófokot, a Debreceni MTE-t és a Debreceni VSC-t, a Kaposvárt, a Diósgyőrt, a Csepelt, a Dunaújvárost, a Vasast és a Paksot. Külföldön a görög Apollon Kalamariasz együttesnél kapott munkát. Puskás Lajos legnagyobb edző sikerei, hogy 1979-ben az NB II Keleti csoportot megnyerve a DMTE gárdáját feljuttatta az első osztályba. Ezután 1980-ban a Kaposvári Rákóczival lett bajnok az NB II Nyugati csoportban, így a somogyi csapatot is NB I-be vezényelte. 1988-ban a Dunaújvárosi Kohásszal végzett második helyen az NB II-ben, így három együttest juttatott fel az élvonalba edzőként. Puskás Lajosnak az edzői végzettsége mellett jogász diplomája is van és elvégezte a vendéglátóipari főiskolát is. A „nagy kérdésre”, vagyis, hogy rokonok-e Puskás Ferenccel még az Aranycsapat legendája is kíváncsi volt. Puskás Ferenc Párizsban a magyar B-válogatott öltözőjében ezért kereste fel Puskás Lajost, hogy kiderüljön a dolog, hogy a két játékos nem áll egymással rokoni kapcsolatban.

NÉVJEGY: PUSKÁS LAJOS

Született: 1944. augusztus 13., Tetétlen

Posztja: támadó

Válogatottság/gól (1964–1969): 7/1

Klubjai játékosként: Debreceni VSC (1960–1964), Vasas SC (1964–1974)

Kiemelkedő eredményei játékosként: 2-szeres KK-győztes (1965, 1970), 2-szeres magyar bajnok (1965, 1966), 3-szoros magyar bajnoki bronzérmes (1968, 1970–1971, 1972–1973), magyar kupa-győztes (1973), NB II Keleti csoport bajnoka (1961–1962)

Csapatai edzőként: Siófoki Bányász (1977), Debreceni MTE (1977–1979), Kaposvári Rákóczi (1979–1981), Diósgyőri VTK (1981–1983), Csepel (1983–1984), Debreceni MVSC (1985–1987), Dunaújvárosi Kohász (1987–1988), Vasas SC (1988), Apollon Kalamariasz (görög, 1988), Paks (1990)

Sikerei edzőként: NB II Keleti csoport bajnoka (1978–1979), NB II Nyugati csoport bajnoka (1979–1980), NB II ezüstérmes (1987–1988)