Elképesztő győzelmet aratott az előző fordulóban a Kaposvári Rákóczi FC, amely az első hazai bajnokiján meg sem állt kilenc találatig a PTE-PEAC ellen.

– Ami azt illeti, volt már hasonlóban részem, körülbelül másfél-két éve, amikor a Pénzügyőrrel megvertük a Jászberényt 9–0-ra – válaszolt arra a kérdésre Pusztai Dániel, a Rákóczi bal oldali védője, hogy élt-e már hasonló győzelmet felnőtt pályafutása során. – Egy ilyen mérkőzés után természetes, hogy még több önbizalommal és még magabiztosabban lép pályára egy játékos. Ugyanakkor azzal is tisztába kell lenni, hogy van még min csiszolni támadásban és védekezésben egyaránt.

A Kaposvárhoz egy éve csatlakozó labdarúgó számára nemcsak a kiütéses siker miatt marad emlékezetes a találkozó, ugyanis a pécsiek ellen megszerezte első találatát zöld-fehér mezben.

– Nagyon boldog vagyok, hogy megszereztem az első gólomat a Rákócziban, igaz kicsit váratott magára, de annál szebb és jobb érzés – tette hozzá a 23 éves védő.

A kaposváriakra vasárnap minden bizonnyal egy sokkal nehezebb feladat vár a zártan védekező Szekszárd otthonában, azonban azzal a céllal kelnek útra Székely Tibor tanítványai, hogy a tolnai vármegyeszékhelyről is elhozzák a pontokat.

– Úgy gondolom, hogy a Szekszárd egy masszív védekezésre majd a labdaszerzés utáni gyors kontratámadásokra épülő játékot játszik – véli a soron következő ellenfélről Pusztai Dániel. – Bizonyára nem lesz egyszerű feltörni a védelmüket. Azonban ahhoz, hogy pontokkal tudjunk távozni, magunkra és a saját játékunkra kell fókuszálnunk és be kell tartanunk a vezetőedzőnk utasításait, tanácsait.