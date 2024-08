Újfent népes mezőny gyűlt össze Szegeden, ugyanis 91 tagszervezet 1498 sportolója vett részt a gyerek és kölyök magyar bajnokságon, ami mellett, SUP és kajakpóló magyar bajnokságot is tartottak, illetve ebben az évben is megemlékeztek a Kolonics Györgyről. Az országos seregszemléről természetesen vármegyénk tehetséges fiataljai sem hiányoztak, a Kaposvári Vízügyi SC egy, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola nyolc, a Siófoki Kajak Egylet tizenegy, míg a Siófoki Kajak-Kenu SE hat sportolója küzdött a minél jobb helyezésért.

Közülük a legjobb egyéni eredményt Bajzik Éva érte el. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kajakosa az MK-1 gyermek U10-es korosztályban, 2000 méteren szerzett bronzérmet. A Siófoki Kajak Egylet versenyzői csapathajóban alkottak maradandót. A Csizmazia Dániel, Buruncz Bence, Árr Barnabás Péter, Bálint Soma Benedek összetételű négyes az MK-4 gyermek U10-U11 kategóriában, 1000 méreten állhatott fel a dobogó harmadik fokára.