– Mit vár a jövőben? Számít hasonló volumenű megkeresésre?

– Bízom benne, mert nagyon szeretem ezt csinálni, több mint 30 éve a sportágnak élek, nagyon szeretek róla beszélni is. Most változnak majd a szabályok, egy olimpia után mindig ez történik. A következőkben a legfontosabb feladatunk az lesz, hogy ezeket megtanuljuk, ebből vizsgát is kell tenni, hiszen a jövőben ezek alapján kell majd közvetíteni is. Örülnék, ha a következő ciklusban is kapnék hasonló felkérést. Ha nem így lesz, akkor is azt érzem, hogy az elmúlt időszak kerek volt, megkoronázva az olimpiával. Emellett szakmailag figyeljük a többi nemzetet, várjuk, hogy hol bukkan fel egy újabb tehetség, illetve hogy a már érmes versenyzők közül ki, hogyan folytatja a pályafutását.

– Az, hogy szakkommentátorként vehetett részt egy olimpián, egy teljesen más nézőpont és tapasztalás. Mennyiben járul hozzá ez az edzői látásmódjához?

– Egy ilyen világverseny előtti felkészülés még inkább megköveteli, hogy mélyítsem a tudásomat. Illetve a gyerekeknek is nagy élmény, amikor az edzőjüket hallják a tévében. Azt látom, hogy a sportág népszerűségének is jót tesz, mert egyre többen választják a ritmikus gimnasztikát. A legfontosabb pedig, hogy a szakkommentátori munka engem is arra sarkall, hogy folyamatosan képezzem magam és fejlesszem a tudásomat, ezáltal még jobb edző és szakember legyek.