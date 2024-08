– A legfontosabb az volt számomra, hogy érezni és látni lehetett, mennyi szeretik és tisztelik Vukant Nagyatádon – nyilatkozta a magyar, lengyel és észak-amerikai gólkirály Nemanja Nikolic. – Igaz, ezért a sokat is tett az itt töltött több mint tíz év során. Remélem, hogy a jövőben edzőként ugyanolyan sikeres lesz, mint játékosként volt. Azt sajnáltam, hogy az időjárás egy kicsit elromlott a meccs előtt, de így is telt ház volt és remek focit láthattak a nézők. Attól függetlenül, hogy ez volt Vukan búcsúmeccse, azért jöttünk, hogy nyerjünk és ezt sikerült is elérnünk.

Nemanja Nikolics hozzátette: nem lepődött meg azon, hogy testvére több mint háromszáz gólt lőtt pályafutása során, hiszen amióta Magyarországra igazoltak azon versenyeztek, ki szerez több gólkirályi címet.

– A csatár dolga a gólszerzés, Vukan pedig nagyon érezte a kaput – árulta el Nemanja.