MRK Krka–Csurgói KK 27–29 (14–16)

Csurgó: Holló, Füstös (kapusok), Fekete 2, Zagar 4, Bazsó 2, Herczeg 5, Papp T, Szeitl 1, Gábor M. 2, Tóth P., Vasvári, Mazurek 1, Kiss B. 3, Majstorovic 4, Tufegdzic 5. Vezetőedző: Vladan Matic.

Kiállítás: 6, ill. 8 perc.

Hétméteres: 1/1, ill. 4/3.

Mestermérleg

Vladan Matic: – A Krka ellen egyértelműen látszott, hogy jó irányba megyünk. Ezúttal is mindenki kapott lehetőséget és van két kisebb sérülésünk, hiszen Tomi – Papp Tamás – nem játszott és Voja – Vojislav Brajovic – is sérült, de ez nyilván benne van. Úgy néz ki, megvan a csapatunk: nincsenek sztárok, nincsenek egyénieskedések, megoldunk mindent egy csapatként. Ez az egység lesz a legerősebb pontunk. Szép jövő elé nézünk, de hogy ez ebben a szezonban pontosan mire lesz elég, azt nem tudom. Hiszen nagyon erős lett a magyar bajnokság, a harmadiktól a kilencedikig bárki lehet a végén. Kezdünk összeszokni ez egyértelmű. De azt tartom, hogy nagyjából fél év kell, mire teljesen megértjük majd egymást, s minden apróság oda kerül, ahova kell. De látom, hogy minden edzésen jobban értjük egymást. Én is a csapatot és a csapat is engem. Úgy gondolom, kezdjük élvezni a pályán töltött időt és ez nagyon jó. Hiszen az különösen fontos, hogy az ember élvezze a munkáját. Ezt kértem is a csapattól, amikor a pályán vagyunk, azt élvezzük. Hiszen azért edzünk egész héten, hogy azt a pályán megmutassuk. S az utóbbi meccseken ez sikerült is.

A Csurgói KK hatodik és egyben utolsó felkészülési mérkőzését a horvát RK Varazdin csapatát fogadja augusztus 30-án, pénteken. Vladan Matic együttese ezt követően, szeptember 7-én , szombaton hazai környezetben kezdi meg a 2024/25-ös bajnoki szezont az Eger ellen.