A siófoki csapat két tétmérkőzésen van túl, ahol rúgott gól nélkül búcsúzott a MOL Magyar Kupától, miután 3 – 0-ra kikapott a Nagyatád FC együttesétől. Vereséggel kezdte a bajnokságot is, az FC Nagykanizsa csapatát látták vendégül ahol szintén kikaptak. A bajnokság soron következő mérkőzésén a bajnoki ezüstérmes Iváncsa otthonába látogatnak.

– Tisztában vagyunk vele, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de megpróbálunk helyt állni – fogalmazott a találkozó kapcsán Mészáros József, a BFC Siófok vezetőedzője, aki hozzátette. – Reméljük, hogy minden mérkőzésen kicsit alakul és fejlődik a csapatunk. Nagyon kezdetleges állapotban vagyunk, pár hete vagyunk csak együtt. Nem lesz rövid és könnyű folyamat de reméljünk minden mérkőzés alkalmával kicsit előrébb jutunk. Öt hete még egy játékosa sem volt a klubnak, még mondhatni ismerkednek egymással a játékosok. Az igazolásokkal is meg voltunk csúszva, így jelentős lépéshátrányban voltunk. Nagyon fiatal a csapatunk, vannak akik most játszanak először a felnőttek között, nyilván idő kell nekik is amíg beleerősödnek a felnőtt bajnokságba.

Nem túl szerencsés a sorsolásunk, hiszen erős ellenfelek ellen kellett kezdenünk, és az Iváncsa csapata is az lesz, hiszen bajnoki másodikak. Próbálunk majd gólt rúgni ellenük, de nem leszek elkeseredve ha vereséggel zárjuk ezt a fordulót. A realitás talaján maradva bekalkuláltuk a vereséget, de bízom benne, hogy a későbbiekben – hozzánk hasonló csapat ellen – mi is meg tudjuk kezdeni a pontgyűjtést.