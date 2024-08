Erősödik a kaposvári vonal Szentlőrincen, ugyanis a vezetőedző Waltner Róbert, illetve a támadó, Bíró Dominik után újabb somogyi kötődésű játékost igazolt a másodosztályban veretlen baranyai együttes, amely a 34 esztendős Bőle Lukács személyében magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgót tudhat a soraiban.

Bőle Lukács nemrég stúdiónkban járt

Fotó: Lang Róbert

A szélső támadóként és támadó középpályásként egyaránt bevethető Bőle Lukács a Kaposvári Rákóczi FC színben mutatkozott be az első osztályban, ahol több mint 170 alkalommal lépett pályára, valamint három szezont is eltöltött a román első osztályban is. A Ferencvárossal kétszer nyerte meg az NB I.-et, az előző szezonban pedig a Pakssal a MOL Magyar Kupát. A 2023/2024-es szezon tavaszát a Mezőkövesd Zsóry FC-nél töltötte a labdarúgó, aki nemrég járt stúdiónkban.