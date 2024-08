– Jelenleg Németországban edzősködik. Milyen a „szőnyeg szélén” állni?

– Ausztria és Svájc után kaptam a megkeresést Németországból, Brannenburgból, a kötöttfogásnak kellett egy vezetőedző. Fiatal koromban többször jártam már itt, hiszen nagyon erős versenyeket szervezetek. A sors végül is visszaterelt és lehet, hogy végül a történet így kerek. Szeretem és élvezem, hogy edző és pedagógus vagyok. Nem csak a sport területén próbálok hatni a tanítványaimra, hanem igyekszem, hogy nem csak jobb sportolóvá váljanak, hanem jobb emberré is. Két éve vagyok itt és talán most már látszik a munkám, több német bajnoki győzelem, korosztályos Európa-bajnokságon kiváló eredmények.

– Ha lenne lehetősége hazatérni, itthon folytatni a pályafutását, megtenné?

– Ez mindig egy hatalmas kérdés. Nyilván az ember nem mondja azt hogy nem, vagy soha ne mondd, hogy soha, de most nem szeretném a srácokat akikkel dolgozom, akiket edzek otthagyni. Ám nyilván haza húz a szívem és természetesen előfordulhat, hogy hazatérek.

– Ha van egy kis szabadidő, akkor mivel tölti szívesen?

– Elmegyek megnézni egy nagy nemzetközi versenyt és szurkolok. Szeretek utazni, meglátogatok híres sportolókat, edzőket, sporthelyszíneket. De szeretek olvasni, szeretem magam ilyen formán is fejleszteni. Korábban említettem az önfejlesztés témáját és szerintem ez nem állhat meg fiatalabb korban, így ilyen témában olvasok, vagy nézek videókat. Sportolok is focizom de szeretem a tollaslabdát, túrázni és a snorecare is nagyon kikapcsol. Van amikor csak a passzív pihenést választom, csak simán otthon vagyok, megnézek egy jó filmet, vagy sorozatot, ilyenkor figyelem, hogy mit kíván a testem és a szellemem, és próbálok ennek megfelelően kikapcsolni.

– Elképzeltem, hogy kerek a világ: olimpia, megcsillan egy magyar aranyérem, és Ön is ott áll. Ha csak a szőnyeg mellett is.

– Igen. Szerintem is ez lenne az igazi. Még van időm, hiszen most kezdtem az edzői pályafutásomat és nagyon sokat szeretnék még tanulni, de nyilván minden úgy lenne a legkerekebb ha egy magyar sportolót, Magyarországon tudnék hozzásegíteni egy olimpiai aranyéremhez.