– Miként került kapcsolatba a NEKA-val?

– Érdekesen alakult a helyzetem, hiszen amikor Mocsai Tamás először megkeresett, már elígérkeztem Pécsre, és mivel szavatartó ember vagyok, nemet kellett mondanom – felelte Danyi Gábor, a NEKA női szakágának vezetője. Az, hogy egyáltalán felkértek, már önmagában is óriási megtiszteltetés volt. Végül objektív okok miatt nem jött össze a pécsi munka, így lehetőségem nyílt igent mondani. Persze ehhez az is kellett, hogy az ügyvezető szakmai elképzelései nagyon közel álljanak az enyémhez. Megegyeztünk, hogy azt az utat szeretném folytatni, amit Hajdu János elkezdett, kiegészítve azzal a tapasztalattal, amit a kézilabdában eltöltött évtizedek alatt szereztem.

– Nem ismeretlen a NEKA, hiszen a közelben él és több csapattal is vendégeskedtt már az akadémián.

– Balatonföldváron lakom, és már korábban is felmerült a lehetőség, hogy szerepet vállalok az akadémián, amelyről csak jót tudok mondani. Visszatérő vendégek voltunk a Győri Audi ETO KC-val, és már akkor megfogott az a fajta hozzáállás, amit itt tapasztaltam, valamint a kifogástalan, minden igényt kielégítő infrastruktúra. Pozitívum továbbá, hogy mindenki, aki itt dolgozik, elkötelezett, és rengeteget tesz azért, hogy ilyen magas színvonalon működjön az akadémia.

– Nem csak edző, tanár is, s erre nagy szükség van, pláne a mai felgyorsult világban.

– Nagyon fontos helyet foglal el a szívemben a tanítás. Húsz éven át dolgoztam – az edzősködés mellett – pedagógusként, jelenleg pedig a Pécsi Tudományegyetemen vagyok óraadó. Lényegesnek tartom, hogy ne csak a szakmai képzésre, hanem a tanulásra és a szabadidő tartalmas eltöltésére is hangsúlyt fektessünk. Ez azért is elengedhetetlen, mert a világ alaposan megváltozott, és a mai gyerekeket sok olyan impulzus éri, melyek nincsenek jó hatással rájuk. Emiatt teljesen más problémákkal küzdenek, mint akik 20-30 évvel ezelőtt voltak fiatalok. Ezek kezelésében óriási szerepe van az edzőknek, akiknek egy kicsit pedagógusnak és pótszülőnek is kell lenniük.