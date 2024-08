A montenegrói Európa-bajnokság előtt a csoportkörből való továbbjutást tűzte ki célul az ifjúsági válogatott szakmai stábja, mely közel sem volt annyira egyértelmű. Miután Gulyás István csapata ezt megugrotta, és Svédország mögött a csoportmásodikok rangsorából továbblépett, a középdöntőben óriási meglepetésre 25–20-ra legyőzte Németországot, majd a Szerbia elleni 36–33-as sikerrel a Dánia elleni összecsapástól – drámai elemeket mellőző 26–23-as vereség – függetlenül bejutott az elődntőbe.

Drámai mérkőzést hozott a bronzcsata

Fotó: Stefan Ivanovic

A fináléról aztán lemaradt a Gulyás István irányította csapat, mely egy szoros, 17–15-ös félidő után – a torna során másodszor is – nagyarányú vereséget szenvedett Svédország ellen (39–27).

Drámai bronzcsata Izland ellen

A "csalódott" csapatok bronzcsatáját aztán Izland ellen vívtuk. A két együttes sokáig fej-fej mellett haladt, több ízbe egyenlítettünk, egyszer fordítottunk is (13–14), ám döntő többségében futottunk az eredmény után. A második félidőben viszonylag hamar négygólos hátrányba kerültünk, ez a különbség pedig még az 54. percben is megvolt. Innen sikerült felállni és egyenlíteni. A NEKA-n pallérozódó Sikler Kristóf kétszer, míg Eklemovic Márkó háromszor találat a kapuba, ezzel döntetlenre mentve a találkozót. A kétszer ötperces ráadást aztán már 4–2-re megnyertük, a boglári jobbátlövő Sikler Kristóf a ráadásban is betalált és öt góljával a bronzmérkőzés egyik kulcsfigurája volt.

Izland–Magyarország 32–32 (16–15) - hosszabbítás után 34–36

Podgorica, Bemax Arena, V.: Fotakidisz, Kinatzidisz (görögök).

Izland: Pilman, Sigurðarson (kapusok), Asare, Bergþórsson 6, Darkoh, Fannarsson, Gunnarsson, Gunnarsson, Guðmundsson 6 (3), Halldórsson 8, Heimisson 4, Hjartarson 2, Jónatansson, Montoro, Pantano 3, Sindrason 5. Szövetségi edző: Heimir Rikarsson.

Magyarország: Balogh, Várady-Szabó (kapusok), Apró, Eklemovic 7, Fazekas 5 (1), Fülöp, Gáncs-Pető, Hoffmann 4, Kovács 3, Mészáros 4, Németh 4, Racskó, Sikler 5, Szabó, Vincze 4, Zakor. Szövetségi Edző: Gulyás István.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/1.