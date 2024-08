A hétközi forduló után vasárnap 16.00 órakor újra pályára lépnek a balatoniak az NB III-as bajnokság 6. fordulójában. Mészáros József együttese ezúttal az FC Dunaföldvárhoz látogat.

Polényi Gábor: – Mostanra már egész jól összekovácsolódott a csapat. Az első győzelem nem volt könnyű, de aztán legutóbb is sikerült a három pont megszerzése Bonyhád ellen, így természetesen a következő fordulóban is szeretnénk így folytatni. Próbálunk minél több pontot gyűjteni, hogy megmaradjunk a tabella elején. Ki lehet mondani, hogy előző két győzelem jót tett a csapatnak, a fiatal és idősebb játékosok is jól megtalálták a „közös hangot”. Ez nagy lendületet adott nekünk és alig várjuk, hogy mehessünk a következő mérkőzésre. A szurkolók is nagyon jól fogadják a csapatot, és az eredményeket. A siófoki kötődésű játékosok bebizonyítják, hogy Siófokért érdemes szurkolni és küzdeni. Az, hogy a Dunaföldvár mögöttünk áll a tabellán, nem jelent semmit, ugyanolyan nehéz mérkőzés lesz, mint a többi. Meg kell küzdenünk a győzelemért, de természetesen vasárnap sem lehet más a cél, mint elhozni újabb három pontot.