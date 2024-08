– Mikor kezdődött meg a felkészülés nyáron Toponáron a 2024/2025-ös bajnoki szezonra?

– Július 9-én kezdtünk, s heti három edzés szerepelt a társaság programjában. Emellett négy felkészülési mérkőzést terveztünk, amiből végül aztán három lett – mondta Ivusza Gábor, a 2016-ban a megyei első vonalba jutott Toponár játékosedzője.

– Kik voltak az ellenfeleik?

– Három velünk azonos csoportban játszó csapattal mérkőztünk. Előbb a Somogysárddal találkoztunk, aztán következett a Juta, majd végül a Kaposfüreddel játszottunk. Számszerű végeredményt ne kérdezzen, de mindhárom meccs Toponáron volt, s mind a hármat mi nyertük.

– Mekkora volt a játékosmozgás nyáron Toponáron?

– Nagy változásokról nem tudok beszámolni: három új emberünk van, s ugyanennyien távoztak. Czebei Ádám kapus és Hornyák Dávid hátvéd egyaránt Kaposfüredről érkezett – utóbbi játékos tulajdonképpen visszatért hozzánk, lévén innen ment el, s Füreden három évet töltött el – , míg Fehérvári Tamás Somogysárdtól jött.

– A távozók?

– Házi Ádám és Németh Norbert – mindketten középpályások – Kaposfüreden folytatja, de az az igazság, hogy nem voltak Toponáron alapemberek: talán ha két, három meccset játszottak nálunk. Hermann Barna kapus pedig Csurgón folytatja a játékos-pályafutását.

– A nyitányon hazai pályán a Kaposfüredet tömték ki 6–1 arányban, majd a szomszédvár Juta otthonában diadalmaskodtak 2–1-re. A cserepadon több fiatal reménység is helyet foglalt, köztük két 15 éves reménység; igaz, végül nem kerültek pályára.

– Kevesen voltunk, de szerencsére nem kellett őket bevetnünk. Rájuk továbbra is az ificsapatunkban számítunk majd.

– Az első két bajnokin a csapat alapembere és játékosedzője, Ivusza Gábor nem sok időt töltött a pályán. A Kaposfüred ellen csak hét, rá egy héttel később pedig Jutában negyed órát játszott csereként.

– Mind a két Achillesem megsérült, s a tavalyi szezont így, fájó és sajgó lábakkal játszottam végig. Elhatároztam, hogy legközelebb szigorúan csak akkor lépek majd pályára kezdőként, amikor újra teljesen egészséges leszek. Még most is járok kezelésekre, s szerény számításaim szerint legalább egy hónapnak még el kell telnie.

– Hogy alakul a folytatás?

– A Nagyatád elleni hétvégi hazai fellépésünket szeptember 4-ére (szerda – 17 óra) halasztottuk, mivel az Atád ezen a hétvégén a Magyar Kupa országos második fordulójában érdekelt. Szeptember első napján aztán Somogysárdon folytatjuk majd a bajnoki pontvadászatot.

– A célok?

– Ez már zsinórban a nyolcadik szezonunk a (vár)megyei első vonalban. A legutóbbi idényt a hatodik helyen zártuk, de az felemásra sikerült; sok gól kaptunk, s úgy érzem, maradt még a csapatban. Bár konkrétan így nem fogalmaztuk meg, én mégis arra számítok, hogy egy helyet sikerül előrébb lépnünk az előző bajnoki szezonhoz képest. Tudjuk, hogy megerősödött a mezőny – különösképp a városi csapatok –,nekünk azonban eltökélt szándékunk, hogy feljebb kerüljünk.