A Böhönye–Mezőcsokonya derbin egészen a 85. percig kellett várni az első gólra, amelyet a házigazda böhönyeiek szereztek meg. Három perccel később azonban egyenlíteni tudott a vendég Mezőcsokonya, majd újabb két perc elteltével egy büntetőből ki is harcolta a győzelmet. Kiskorpádon több mint 65 perc elteltével már 3–0-ra ment a hazai gárda, ám mégis fordítani tudott a Balatonföldvár: az utolsó 10 percben ugyanis háromszor is betaláltak. A győztes gól a 91. percben született. Segesden 36 percnyi játék után már négy gól volt a Somogyvár előnye; ezen a találkozón Piukovics Kristóf vette be kétszer is a kaput bő negyedóra alatt.

Böhönye–Mezőcsokonya 1–2 (0–0)

Böhönye. Vezette: Németh D.

Böhönye: Budai R. – Farkas R. (Kiss B. a 88. percben), Gőbölös B., Hajdu I. (Sámóczi A. a 87. percben), Garai Balázs (Kocsis Z. a 80. percben), Garai Bence, Farkas T., Farkas Cs., Prokli G., Ruzsics D., Márton R.

Mezőcsokonya: Iványi B. (Gelencsér Á. a szünetben) – Kiss M. (Herbel P. a 70. percben), Szabó A., Ceglédi Cs. (Landek M. a 75. percben), Mező N., Mátés B., Cser G., Orsós K. (Horváth J. a 20. percben), Fejes B. (Farkas Sz. a 72. percben), Madeira-Lopes C., Buzsáki Á.

Gólszerzők: Farkas Cs. (a 85. percben), illetve Horváth J. (a 88. percben), Madeira-Lopes C. (a 90. percben – 11-esből).

Kiállítva: Farkas T. (Böhönye) a 63. percben.

Kiskorpád–Balatonföldvár 3–4 (2–0)

Kiskorpád. Vezette: Gyurka B.

Kiskorpád: Blinczki Á. – Blinczki D., Horváth M., Hortobágyi B., Schneiker R., Kis R., Ivusza P., Burda D., Sznopek B., Kovács L., Nagy I. (Horváth R. a 60. percben).

Balatonföldvár: Szabó P. – Kovács N., Tislér N., Óvári A., Kurdi D. (Herczeg K. a szünetben), Bacskai G., Kadlicskó G., Kurdi P. (Illés K. a 64. percben), Nagy J., Nieselber Á. (Koseluk B. a szünetben), Molnár G. (Lakos J. a 66. percben).

Gólszerzők: Schneiker R. (a 14. percben), Kovács L. (a 44. percben), Nagy I. (a 48. percben), illetve Illés K. (a 66. percben), Herczeg K. (a 84. percben), Bacskai G. (a 88. percben), Óvári A. (a 90+1. percben).