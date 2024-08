Ezt a megmozdulást is támogatja lapunk, a Somogyi Hírlap és a sonline.hu, tovább az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft., a frissítő hideg üditőről pedig az McDonald's gondoskodik. Ezen a gálán köszöntik majd az összetett pontverseny legjobbjait – azok eredményeit veszik figyelembe, akik legalább öt versenyen pályára léptek –, s a Virágfürdőben köszöntik majd a strand királynőjét és királyát.

Tavaly és előtte csak egy erőpróbát rendeztek a népszerű kaposvári Virágfürdőben, idén viszont már ez lesz a harmadik. Júniusban a negyedik fordulóban és legutóbb másfél hete is több mint 40 páros lépett a homokpályá(k)ra nyolc különböző – U13, U15 és U18, női-, férfi- és vegyes páros, négy a négy ellen, továbbá hobbi kategória – versenyszámban. Elsősorban a Fino Kaposvár, illetve a KNRC utánpótlását biztosító Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE lelkes és végsőkig elszánt röpiseivel találkozhatunk majd, de érkeztek már vidékről, Budapestről is indulók nem egyszer.

A Bazsado strandröplabda-sorozat idényzáróján könnyen megeshet, hogy megdől majd a nevezési csúcs: a Pintér Zsanett vezette szervezői csapat több mint félszáz párossal számol. Az mindenesetre előre borítékolható, hogy az időjárással most sem lesz probléma.