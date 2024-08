Aki ismeri Kántor Sándort, tudja, körülötte mindig történik valami, pedig nyugodtan hátra dőlhetne olaszországi otthonában, s pihenhetne. A kaposvári születésű röplabdalegenda viszont nem ilyen, neki mindig kell valamit csinálnia. Pedig pályafutása alatt klubszinten mindent megnyert, amit csak lehet, de ő, miután szögre akasztotta a cipőjét, akkor sem állt le. Edzősködésbe fogott, s ott is csúcsra ért, Olaszországban ő az egyetlen külföldi edző, akit regisztráltak. Kettőezer-huszonháromban aztán „kint” is trénerként a csúcsra ért, hiszen a Savino Del Bene Volley Scandicci egyletével megnyerte a CEV-kupát. Most azonban ismét egy nagy siker érte, hiszen négy volt vagy jelenlegi játékosa állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára a párizsi olimpián.

– Leírhatatlan érzés volt látni, amikor egykori utánpótlás játékosom, Anna Danesi, aki az olasz röplabda-válogatott csapatkapitánya, sírva fakadt az aranyérme láttán – fogalmazott Kántor Sándor. – Biztos voltam benne, hogy dobogóra állnak az ötkarikás játékokon, hiszen már a megnyert VNL is jelezte, s ezt a párizsi meccsek tovább erősítettek bennem: az olaszoknak van a legerősebb keretük. Történelmet írtak, olasz női röplabdacsapat ugyanis még soha nem állt dobogóra.

Négy éven át edzette Anna Danesit, s azóta is tartják a kapcsolatot, mint sok más volt tanítványával is.

– Csapattársával, a 21 éves Ekaterina Antropovával már a negyedik szezont kezdjük együtt a Serie A1 egyik élcsapatánál, a Savino del Bene Volley Scandiccinél, Marina Lubiannal ugyanitt két évet dolgoztam együtt, a második számú feladó, Carlotta Cambinak 14 és 18 éves kora között voltam az edzője a Volleyró Casal de’ Pazzinál – tette hozzá Kántor Sándor. – Nagy elismerés, s kiváló visszaigazolása az elvégzett közös munkának, hogy a nyár elején, a válogatott felkészülés kezdetekor Julio Velasco szövetségi kapitány a nemzeti együttes húszas keretébe hét egykori volleyrós játékosnak küldött meghívót. 2013-ban, amikor a római utánpótlás-nevelő egyesülethez kerültem, nem volt a klubnak még jelentősebb eredménye.