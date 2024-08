Remek időjárási körülmények közepette ugrottak a gyékényesi bányatóba szombat reggel a 35. eXtremeMan versenyzői, hogy előbb teljesítsék a 3,8 kilométeres úszószakaszt, majd kerékpárra pattanjanak, hogy 180 kilométer után, Nagyatádon elkezdhessék a 42,2 kilométeres, maratoni futást.

– Nagy megtiszteltetés, hogy a Magyar Triatlon Szövetség úgy döntött, hogy a jubileumi versenyünk tiszteletére nekünk adja az országos bajnokság megrendezésének jogát

– mondta Herr Gyula, főszervező. – A versenyzők a szívükkel és a lábukkal is jelezték, hogy ez egy jó döntés volt a szövetség részéről, ez pedig nemcsak a hangulatban nyilvánult meg, hanem abban is, hogy fáradt, de mégis mosolygós arcokat lehetett látni még a futószakasz végén is.

A kerékpáros szakasz Gyékényesről indulva Csurgón és Somogyudvarhelyen – ahol a falunapi forgatagban hatalmas tapsviharba kerültek a versenyzők – vezetett Nagyatádra.

Fotó: Lang Róbert

– Jelentős útvonalváltozás volt az előző évekhez képest – tudtuk meg Herr Gyulától. – Az úszáson nem változtattunk, hiszen a gyékényesi bányató, a kristálytiszta vízével a verseny alfája, a kerékpáros szakaszba viszont alaposan belenyúltunk. A Magyar Triatlon Szövetségnek az az elve, hogy a biztonság mindenek felett áll, így a pályát elzártuk a forgalom elől, reméljük, hogy nem okoztunk nem fennakadást a lakosság számára. A futószakaszon sem változtattunk, igyekeztünk Nagyatád legszebb tereit, szobrait illetve az árnyas Széchenyi parkot megmutatni a sportolóknak, úgy gondolom, utóbbiért hálásak is voltak ebben a nagy melegben.

Fotó: Lang Róbert

A verseny a legelszántabbakat is komoly kihívás elé állította, hiszen bőven harminc fok felett volt a hőmérséklet, azonban így is megdőlt a magyar országos rekord, illetve ezzel együtt a nagyatádi pályacsúcs is, hiszen Badar Gergő 8:03:05-es idővel szakította át a célszalagot. Érdekesség, hogy a Veszprémi Egyetem SC sportolója ebben az évben a rövid- és a középtávú magyar bajnokságot is megnyerte, Nagyatádon pedig teljessé tette az éremkollekcióját.

Hitvesi csók is járt a győztesnek, Badar Gergőnek

Forrás: Lang Róbert



– Nem izgultam túl a dolgokat, hiszen nem az volt az elsődleges célom, hogy magyar csúcsot döntsek – mondta Badar Gergő, a Veszprémi Egyetemi SC versenyzője. – Úgy voltam vele, ha jó napot fogok ki, akkor nem fogom vissza magam. Az úszás nagyon jól ment, jól is esett és még időeredményben is jó volt. A kerékpáros pálya ebben az évben sokkal gyorsabb volt, mint korábban, meg is lepődtem teljesítményemen, nem gondoltam volna, hogy ilyen időt tudok menni. Akkor tudatosult bennem, hogy ebből akár pályacsúcsot is lehet, viszont, amikor leszálltam a bringáról nem éreztem magamban a kirobbanó erőt, nyilván ez annak is köszönhető, hogy erős volt a kerékpáros rész, viszont, ha az nincs, akkor rekord sincs. A futószakaszon próbáltam egy egyenletes iramot diktálni, olyat, amivel tudtam, nem fogok a falnak menni. Az utolsó két köröm azonban így is kemény küzdelem volt. Szerencsére az utolsón a szurkolók végig biztattak, a helyi műsorközlő, Péter Attila is bemondta, hogy megdönthetem a pályacsúcsot, így meg tudtam újulni. A sikerhez a szurkolók is kellettek, plusz erőt adtak, így annyival tartoztam nekik, hogy a beérkezés után újra lefutottam az utolsó métereket és egy pacsival megköszönöm a biztatást.