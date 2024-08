Besenyei Áron az UVSE csapatában kezdte pályafutását, ahol végigjárta a ranglétrát az utánpótlásban, majd 2020-ban bemutatkozott a magyar élvonalban. A rosszkéz szélső 2022-től volt meghatározó tagja az Újpest OB I.-es csapatának, melynek színeiben az előző bajnokságban 31 gólt szerzett.

– Nagyon jó lehetőségnek tűnt nekem a Kaposvár megkeresése. Tapasztalt felnőtt játékosokkal játszhatok, nagyon örülök, hogy előrébb tudtam lépni. Mindig kemény meccseket vívtunk a KVK-val, remélem, hogy idén is jól fogunk szerepelni a bajnokságban. Jó lenne idén is bejutni a felsőházba, akár ott előrébb is lépni. Nagyon várom már az új szezont – nyilatkozta a kapospolo.hu-nak a vízilabdázó.

Besenyei Áron – aki nem mellesleg 2019-ben U15-ös Európa-bajnokságot nyert a magyar válogatottal – a kaposváriak harmadik nyári igazolása Hárai Balázs és Pellei Kristóf után.