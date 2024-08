Hárai Balázs, a junior világbajnok vízilabdázó a felnőtt válogatottban 2005-ben mutatkozott be, azóta világbajnok (2013), Európa-bajnok (2020), vb-ezüstérmes (2017), Eb-ezüstérmes (2014), Eb-bronzérmes (2012, 2016) és olimpiai bronzérmes (2021) is volt. A párizsi volt a negyedik olimpiája, amelyen részt vehetett. A center korábban szerepelt a BVSC , a Budapesti Honvéd, az Eger, a Vasas, és az Orvosegyetem SC csapataiban. Együtteseivel három alkalommal (2006, 2008, 2010) hódította el a Magyar Kupa serleget, emellett négyszeres magyar bajnoknak is mondhatja magát a 37 éves játékos, akit két alkalommal választották meg az év vízilabdázójának:

2015-ben,

2016-ban.