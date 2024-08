Az élvonalbeli Vasas SC ellen játszotta le első edzőmérkőzését a női NB I/B rajtjára készülő NEKA. A találkozón az eredmény teljesen másodlagos volt, inkább a gyakorláson és a különböző szituációk begyakorlásán volt a hangsúly. A bogláriak méltó ellenfelei voltak az első osztályra készülő, s a Nemzeti Kézilabda Akadémián edzőtáborozó Vasasnak. Bakó Botond tanítványai óriási tempót diktáltak, és az első félidőben tartották a lépést sokkal rutinosabb ellenfelükkel. A második játékrészben még a fordítás is összejött Győri Viktóriáéknak, ám a hajrában a rutinosabb csapat érvényesítette a papírformát.

NEKA–Vasas SC 27–33 (13–14)

Balatonboglár, NEKA Sportcsarnok, 80 néző. V.: Fekete T., Hajdu T.

NEKA: Torda – Katona 3, Szabó A. 1, Berei 1, Alaxai 4, Panyi 5, Sipos 1. Csere: Hornyák (kapus), Győri V. 6 (2), Bozsodi, Jelena 2, Molnár F. 1, Pónya 1, Molnár R. 2, Tolnai.

Vasas: Balog J. – Mihály P. 1, Ferenczy 2, Farkas J. 8 (1), Dombi 4, Szilovics 4, Oláh 2. Csere: Zsigmond (kapus), Dubán 3, Szabó L. 1, Domokos 1, Nagy N. 3, Juhász F. 1, Boldizsár 2, Fodor 1.

Hétméteres: 3/2, ill. 2/1.

Kiállítás: 4, ill. 12 perc.

Bakó Botond: – Bennem is sok volt a kérdőjel a meccs előtt, hiszen alaposan kicserélődött a csapat, ráadásul még a tavalyinál is fiatalabb az együttesünk. Ezért kíváncsi voltam rá, mire vagyunk képesek egy NB I.-es egylet ellen, mely már túl van több előkészületi mérkőzésen. Sok pozitívumot, jó dolgot láttam, az, hogy a félidőben csak egy volt közte, és a második játékrészben átvettük a vezetést, még engem is meglepett. Sajnos a végjátékra elfáradtunk, de sokat fogunk még dolgozni, s így fejlődni. Örülök, hogy a fiataljaink nem feltett kézzel léptek pályára, és harcosak voltak. Mindenki előtt adott a lehetőség, azt szeretném látni, hogy a játékosaink bizonyítani akarnak maguknak, s a csapatnak is, a motivációjuk pedig az egekben legyen.

A szintén másodosztályú Érdet fogadta a második edzőmérkőzésen a Nemzeti Kézilabda Akadémia női csapata. A találkozó végig izgalmasan alakult, a bogláriak többször is elléptek, ám ellenfelük mindig vissza tudott jönni a meccsbe. Tíz másodperccel a vége előtt a vendégek egyenlítettek, ám az utolsó támadásban nem remegett meg Alaxai Zoé keze, így végül egygólos NEKA-siker született.