– Id. Tanító Tibor nagyon sokat tett az igali labdarúgásért. Számára különösen szívmelengető lehet az újraindulás. Ott van most is a csapat körül? Ha igen, milyen szerepet tölt be?

Szántó Imre László: – A Tanító-család minden pillanatban tanúbizonyságot tesz arról, hogy szereti a sportot és a labdarúgást. Az Ő érdemei Igalban elévülhetetlenek ebből a szempontból és ami pozitív, hogy a fia is továbbviszi ezt a hagyományt. Id. Tanító Tibor olyan munkát végzett, amiért mindenki hálás lehet és most is úgy áll a dolgokhoz, hogy amiben tud, abban segít. Tapasztalatával és rutinjával hozzájárult ahhoz, hogy könnyebben induljon ez az egész folyamat. Egy ilyen kvalitású emberre támaszkodnia kell egy közösségnek.

– Lehet-e hosszabb távon Igal egy agglomerációs labdarúgó „központ”, mely tehetséggondozással foglalkozik és összefogja a környékbeli gyerekeket?

Szántó Imre László: – Ez a kérdés gyakorlatilag megfogalmazza az egyik legfontosabb célkitűzésünket, de ez egy nehéz és összetett témakör. Ez egy olyan dolog, amiről később, részletesebben érdemes majd beszélgetni. Igalnak történetileg mindig is volt egy olyan szerepe, hogy összefogja a környékbeli településeket és ez a sportra is igaz. Együttműködést kínálunk, szeretnénk megszólítani a fiatalokat és az egyik legfontosabb szakmai célunk, hogy a felnőtt mellett legyen ifjúsági csapatunk is. Az lenne a cél, hogy később ezek a fiatalok beépüljenek a felnőtt csapatba. A környezetünkben azt láthatjuk, hogy nagyon sok klub megszűnt, de az igény az emberekben ott él, hogy legyen labdarúgás.