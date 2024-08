Négy napon át versengenek majd egymással a korosztály legjobb úszói Debrecenben, ahol a szerdai előfutamokkal vette kezdetét az országos bajnokság, melyen a párizsi olimpián is induló, Jackl Vivien, aki az ötkarikás játékokon 400 vegyes, illetve 1500 méter gyorson is rajtkőre állt, de nem jutott döntőbe. Debrecenben, 200 vegyesen viszont simán, azonban ez a kaposvári színekben induló Detrich Lucának már nem sikerült, hiszen 18. lett az előfutamban.

Újabb csúcs

Az egyik legnépszerűbb számban, 100 gyorson Kakuk Koppány Zéta – aki a maga 16 évével még csak serdülő korosztályú – a legjobb magyar idővel jutott be a döntőbe, ahol még inkább a gázra lépett, ami azt eredményezte, hogy újra korosztályos csúcsot döntött. Az 50.13-as idejével Magda Boldizsár eddigi 50.41-es évjáratos csúcsát adta át a múltnak. A kaposvári úszó így már a 14, a 15 és a 16 évesek között is csúcstartónak számít ebben a számban. Kakuk Koppány Zéta bár a futamban harmadik lett, hiszen két idősebb orosz sportoló is megelőzte, azonban a legjobb magyarként csapott célba, így újabb magyar bajnoki arany került a nyakába.

Váltóban remekelt a KASI

A KASI további versenyzői is jól szerepeltek. Bakó Luca a 100 méteres gyors B döntőjébe jutott, ahol az ötödik helyen végzett. Ugyancsak a B döntőben, viszont 100 mellen volt érdekelt Patakfalvi Áron, aki másodikként csapott célba. 1500 méteres szám döntőjében Király Flóra a negyedik, Győrffy Lili Anna a hatodik, Bakó Luca a kilencedik, Gulyás Fanni a tizenegyedik, míg Marton Kitti a tizenkettedik helyen végzett. A férfiaknál Bögözi Hunor a 15. helyen fejezte be a számot.

A KASI csapatai 4x100 méteres mix vegyesváltóban és 4x100 méteres mix gyorsváltóban is érdekeltek voltak. Előbbi számban hetedik, míg utóbbiban negyedik helyen csaptak célba, s ezzel a Kakuk Koppány Zéta, Sárközi Szabolcs, Pálca-Juhász Emese, Király Flóra összetételű négyes bronzérmet szerezett, mivel az első helyen az orosz válogatott végzett.

Az Adorján sportolója, Vince Marcell az 50 méteres hátúszás B döntőjében a negyedik helyen zárt.