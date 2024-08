Egyelőre még csak a párosítások ismertek a magyar vízilabda első osztályában, illetve a Magyar Kupában is. Utóbbiban a Kaposvári VK az A jelű kvartettbe került, ahol a Digi Eger, a DVSC-Master Good és a BVSC-Zugló ellen küzd majd a továbbjutást érő első két helyért. A Magyar Kupa csoportmeccseit egy helyszínen vívják majd a felek, a tervek szerint a szeptember 27-29.-ei hétvégén. A csoportmérkőzéseken nem születhet döntetlen eredmény, ebben az esetben szétlövésre kerül sor (5-5 büntetődobás), azonban ekkor nem három, hanem két pontot kap a győztes fél, míg a vesztes egyet.

A Kaposvári VK a Szeged ellen rajtol a bajnokságban Fotó: Muzslay Péter

A Szeged ellen kezd a Kaposvári VK

A kupa mellett az E.ON férfi vízilabda OB I. sorsolását is megtartotta a szövetség. Az első fordulóban – melynek tervezett játéknapja szeptember 18. – a Szegedi VE csapatát fogadják Surányi László tanítványai a Csik Ferenc Versenyuszodában. A PVSK elleni örökrangadóra pedig a tizenegyedik játéknapon kerül majd sor, Kaposváron. A KVK játékosai már gőzerővel készülnek, s nemsokára csatalkozik a kerethez a válogatott center, Hárai Balázs is.

A bajnokságot ebben az évben is alapszakasz és play off szakaszokra osztják. Előbbiben kétszer találkoznak egymással a csapatok, s az így kialakult végeredmény alapján kerülnek a felső- (1-8. helyezettek), illetve az alsóházba (9-14. helyezettek). A play off első körében hét pontig, míg a másodikban helyezésektől függően kettő, illetve három nyert meccsig tartanak majd a párharcok. A bajnokság egyik legnagyobb változtatása, hogy az alapszakaszban nem születhet döntetlen eredmény. Amennyiben a rendes játékidő végéig nem bírnának egymással a felek, úgy 5-5 büntetődobás következik, azonban ekkor nem három, hanem két pontot kap a győztes fél, míg a vesztes egyet.