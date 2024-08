Botta-Dukát Gábor a felnőttek között a királykategóriában aranyérmes lett, azaz a nehézsúlyúaknál jobb kézzel mindenkit lenyomott. Ezenkívül U23-ban jobbal és ballal is világbajnoki címet szerzett.

Botta-Dukát Gábor Fotó: MW

Kőváriné Ivánfi Brigitta (70 kg) a felnőtt mezőnyben két bronzérmet is begyűjtött, emellett indult a master mezőnyben is, ahol jobbal és ballal is vb-aranyérmet szerzett. Az U18-as korosztályban Donkó Patrik (65 kg) jobbal mindenkit legyőzött, akárcsak Simon Tibor (80 kg) a senior grand masters-ben. A serdülőknél Krasnyánszki Nóra (70 kg) duplázott, miután mindkét kézzel világbajnok lett.

Csabai Atilla, a Magyar Szkander Szakszövetség elnöke szerint sikeres vb-re számított a szakvezetés. „Jó felkészülés után sikerült kimenni a vb-re. Tudtuk, hogy vannak kiváló formában lévő versenyzőink, de az, hogy a királykategóriában elhozzuk az aranyat, és a nemzetek közötti versenyben ilyen előkelő helyen végzünk, azt nem gondoltam volna” – mondta az elnök.

A világbajnokságon 61 ország több, mint 1200 szkanderosa állt asztalhoz. A 21 fős magyar küldöttség a 9 arannyal, 2 ezüsttel és 8 bronzzal a nemzetek versenyében az előkelő 5. helyen végzett.

A magyar érmesek:

Felnőtt

Botta-Dukát Gábor (nehézsúly) jobb kéz – arany

Kőváriné Ivánfi Brigitta 70 kg jobb kéz – bronz

Kőváriné Ivánfi Brigitta 70 kg bal kéz – bronz

Masters

Kőváriné Ivánfi Brigitta 70 kg jobb kéz – arany

Kőváriné Ivánfi Brigitta 70 kg bal kéz – arany

U23

Botta-Dukát Gábor (nehézsúly) jobb kéz – arany

Botta-Dukát Gábor (nehézsúly) bal kéz – arany

Donkó Márk (55 kg) jobb kéz – ezüst

Verbóczki Luca (60 kg) – bronz

U18

Donkó Patrik (65 kg) jobb kéz – arany

Molnár Dóra (+70 kg) jobb kéz – bronz

Serdülő

Krasnyánszki Nóra (70 kg) jobb kéz – arany

Krasnyánszki Nóra (70 kg) bal kéz – arany

Bogner Lilla (45 kg) bal kéz – bronz

Senior grand masters

Simon Tibor (80 kg) bal kéz – arany

Simon Tibor (80 kg) bal kéz – bronz

Grand masters

Kőrösi Tibor (70 kg) bal kéz – ezüst

Paraszkander

Simon Dániel (70 kg) jobb kéz – bronz

Simon Dániel (70 kg) bal kéz – bronz