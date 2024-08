– Mennyiben más kint a sportélet? Mit adott Önnek ez a pár év?

– Itthon sokkal jobb az utánpótlás nevelés, mint kint. Amerikában viszont egyetemi szinten nagyon célorientáltak, és emellett nagy hangsúlyt fektetnek a vizualizálásra és a mentális egészségre. Lehetsz te a világ legjobb játékosa, ha valami problémád van, akkor nem fogod tudni a hozni a formád. Ez csapatsportban különösen fontos, hiszen húzzuk egymást. Azt mondanám, hogy itthon sokkal technikásabb játékos voltam, viszont kint nagyon megerősödtem mentálisan is, így a kettőt nagyon jól tudtam ötvözni. Ez mindenképpen hozadéka volt a kint töltött éveknek.

– A mentális nevelés, megerősítés itthon még gyerekcipőben jár?

– Egyértelműen azt mondom, hogy igen, pár csapatnál ugyan van sportpszichológus. Az edzőknek nyilván hatalmas teher van a vállán, nekik teljesíteni kell, mindenre ők sem tudnak odafigyelni.

– Mit vár a következő szezontól? Milyen célokat tűzött ki a KNRC csapatának tagjaként?

– Egyéni célként – mint minden évben – a fejlődés. Nagyon várom a közös munkát a csapattal. Két játékossal már játszottam korábban együtt, Godó Pannával és Szerényi Grétával azóta is nagyon jó barátságot ápolok, alig várjuk, hogy újra együtt léphessünk pályára. Nagyon bízom benne, hogy ismét jó lesz az együttes, hiszen tavaly riválisként láttam, hogy a KNRC játékosai a bajnokság végére nagyon jól tudtak együtt játszani, jól össze tudtak kovácsolódni. Bízom benne, hogy ezt az idén is meg tudjuk valósítani. Az elmúlt három évben azt gondolom, abszolút fejlődő tendenciát mutat a csapat, elindulunk külföldi bajnokságokban is, aminek szeretnék aktív része lenne, várom az új kihívásokat.

– Volt ideje kicsit pihenni. Mivel töltötte a nyarat?

– Ugye már elkezdtem dolgozni, de voltunk nyaralni is a barátnőimmel. Minden évben szakítunk erre időt. Azért egy tíz hónapos szezon nagyon hosszú, nagyon elfáradunk. Azzal, hogy barátokkal közösen tölthetem az időt, engem teljesen feltölt, ami kell is, hogy a következő szezonban száz százalékot tudjak nyújtani. Az elmúlt négy évem kicsit sűrű volt az utazások miatt, úgyhogy most szerettem volna nagyobb hangsúlyt fektetni a családra is.