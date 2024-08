A hőségben több mint 40 kitartó csapat vett részt az újabb fordulóban. A meleg mellett a szálló homok állította az indulókat nehéz feladat elé. Bár a rendezők – az egykoron kaposvári és székesfehérvári színekben is élvonalban szerepelt Pintér Zsanett és társai – többször is fellocsolták a két pályát, ám a talpukat továbbra is ugyanúgy égette a forró homok.

– Most leszek majd ötödik osztályos – mondta a mezőny legfiatalabb tagja, a még csak 11 éves Gulyás Natália. – Egyébként három éve kezdtem el játszani. Nagyon szeretek röpizni; főleg annak nyári változatát, a strandröplabdát imádom.

A nem túl nagyra nőtt Nati gyorsan kitűnt ügyességével és gyors megoldásaival; amúgy a miniknél, vagyis az U13-ban szerepel. Csak pár hónappal idősebb nála Pintér Zsanett mostani társa, a szintén kaposvári Varga Amanda. Amúgy rendesen pörögtek a meccsek és az események, lévén a két pályán közel 100 meccset váltottak egymással a kitartóan küzdő felek.