– Mikor kezdődött Balatonlellén a nyári alapozás?

– Július első napján, s heti négy edzéssel készültünk a 2024/2025-ös bajnoki szezonra.

– Hány felkészülési mérkőzéssel hangoltak?

– Öt edzőmeccsünk volt, s mindegyik Lellén. Az első fellépésünkön a Ráckevét fogadtuk, amelyen Hrabovszki Zoltán góljával 1–1 arányú döntetlent játszottunk. Ezután a Siklóst vertük 2–1-re, majd a Sárbogárdot 6–1-re; előbbi találkozón Orsós Tamás és Kelemen Kevin szerezték a góljainkat, utóbbin pedig Orsós Tamás kétszer, Németh János Attila, Borbély Ákos és Dömötör Dominik (büntetőből) egyszer vette be az ellen kapuját, s született egy öngól is. Ezután a Szepetnekkel szemben maradtunk alul 1–0-ra, végül pedig a Dombóvárt győztük le 4–1 arányban: itt Németh János kétszer talált a kapuba, s Hrabovszki Zoltán és Kelemen Kevin is gól lőtt.