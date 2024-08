Ahogyan azt korábban megírtuk, július végén holtan találták meg a DVSC, a Dorog, a Haladás, a Csurgó, a Komárom és a csallóközi Dunaszerdahely egykori kézilabdázóját. Később kiderült, hogy Simsik Cynthiát meggyilkolták. A 31 esztendős egykori jobbszélső pályafutása során, magyarországi csapataiban 371 mérkőzésen összesen 1730 gólt dobott. A Csurgó szerelését 2019-ben öltötte magára.

A nagyszülők féltik a gyerekeket Cs. Györgytől, a meggyilkolt Cynthia egykori párjától Fotó: Facebook

Az egykori csurgói sportoló brutális meggyilkolásával párját, Cs. Györgyöt gyanusították, akit nem sokkal a holttest megtalálása után őrizetbe is vettek.

Meggyilkolt kézilabdázó, szabadlábon lévő feltételezett tettes

Bár a férfi ellen több bizonyíték, sőt tanúvallomás is szól, a szlovák jog szerint, ha eljárási hiba történik, feltételesen szabadlábra helyezhető. Természetesen a feltételezett tettes, aki korábbi nyomozó volt, ezt a jogi kiskaput ismerte és ki is használta, így augusztus 8-án a Nagyszombati Kerületi Bíróság el is engedte. Mindez nagy felháborodást keltett, Cynthia szülei pedig teljesen összetörtek a hír hallatán.

"Nem hiszem el, hogy ez megtörténhetett! Kiengedték! Az nem lehet, hogy ez a gyilkos közöttünk járjon – fogalmazott az Cynthia édesapja, Simsik Tibor.

Szabadlábra bocsátása után Cs. György is megszólalt és többek közt arról beszélt, hogy senkinek sem tudna ártani...

Fotó: Simsik Cynthia temetése / Fotó: Czerkl Gábor

Simsik Cynthia két gyereket nevelt, Dominik még korábbi kapcsolatában született, a négy esztendős Mia azonban közös gyermekük volt a feltételezett elkövetővel, Cs. Györgyel.

"Miát ma vettük volna magunkhoz, de így a jog szerint övé – a feltételezett tettes édesapáé – a felügyelet. Bele sem merek gondolni mit tehet, ha véletlenül hozzá kerül" – nyilatkozta a gyászoló édesapa, Simsik Tibor.

Cs. György és Simsik Cynthia közös kislányának sorsa tehát kérdéses volt, az elhunyt kézilabdázó szülei azonban sikeresen intézkedtek, így a jogerős döntés értelmében velük maradhat a két gyermek, Dominik és Mia.

"Ez már megváltoztathatatlan, ez ellen már semmit nem tud tenni. Most már végre Mia is velünk van, egy napja. Megelőztük őt – utalt a feltételezett tettesre, Mia édesapjára a gyászoló Simsik Tibor, aki hozzátette. – Ha nem lett volna ez a végzés, oda vihette volna, ahová csak akarta volna” – olvasható a Borsnak adott nyilatkozatban.

