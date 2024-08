A Németország elleni (25–20) bravúrgyőzelem után, mely igen komoly meglepetés volt, az elődöntőbe jutásért léphetett pályára Szerbia ellen a magyar ifjúsági válogatott. Gulyás István csapata jól kezdte a mérkőzést, a 14. percben azonban egyenlített Szerbia, mely Drasko Djordje vezérletével a vezetést is átvette.

Komoly meglepetés a magyar ifjúsági válogatott szereplése

Fotó: Stefan Ivanovic

Meglepetés vagy sem, a győzelem elődöntőt ér

A szünet után háromgólos hátrányban is volt a nemzeti csapat, mely több ízben is egyenlített, majd a 43. percben a vezetést is étvette (24–23). A szerbek 25–25-ig tartották a lépést, ekkor viszont jött egy 4–0-ás magyar roham, mely döntőnek bizonyult. Kovács Boldizsár kétszer, majd Eklemovic Márkó és Mészáros Máté is betalált, a hajrában pedig a szerbek csak futottak az eredmény után. Drasko Djordje elképesztő mérkőzést játszott, a szerb tehetség 17 gólt lőtt és mindössze egy rontott lövése volt, de ez sem volt elég, a magyar válogatott szépen kézben tartotta az eredmény alakulását. Győzelmével a magyar válogatott bejutott az elődöntőbe, már csak az a kérdés, hogy Dánia ellen megszerezzük-e a csoport első helyét.

Magyarország–Szerbia 36–33 (16–18)

Podgorica, Bemax Arena, V.: Oyarzum, Zaragueta (spanyolok).

Magyarország: Balogh, Várady-Szabó (kapusok), Apró 5 (1), Eklemovic 4 (1), Fazekas 7, Gáncs-Pető 2, Hoffmann 2, Kovács 5, Kucsera 1, Mészáros 4, Németh, Racskó, Sikler 1, Szabó 3, Vincze 2, Zakor. Szövetségi edző: Gulyás István.

Szerbia: Tot, Zekic (kapusok), Borojevic, Brkic, Cavic, Cenic 6, Drasko 17 (5), Jokic 2, Milosevic, Mrdjan, Pavlovic, Petkovic, Simic 2, Simulija, Stankov 5, Stankovic 1. Szövetségi edző: Darko Trivkovic.

Kiállítás: 6, ill. 14 perc.

Hétméteres: 3/2, ill. 5/5.

Részletes statiszika ITT!

Mestermérleg

Gulyás István, a férfi ifjúsági válogatott szövetségi edzője: – Az elején visszahoztuk az ellenfelet az életbe, sok labdát elszórtunk, annyit, hogy egy meccsre is elég lett volna. A svédek elleni mérkőzés után a hozzáállás miatt panaszkodtam, ez jól láthatóan orvosolva lett, és ez ilyenkor párosul a jó formával is. A szerb csapat is nagyon jó játékosokból áll, nekünk minden mérkőzésre más-más védekezési rendszerrel kell készülnünk, különböző stílusokkal találkozunk napról napra. A mai mérkőzésre hasonlóan tervezetünk, mint a németek ellen, a második félidőben nagyobb intenzitással akartunk futni, illetve az öt-egyes védekezéssel megpróbáltuk beszorítani a lövőket, igaz, ma nagyon nehezen bírtunk a szerb balátlövővel. A kulcsa az egésznek az, hogy a mi játékosaink nagyon jó állapotban vannak.

Infótár

További eredmények: Norvégia–Svédország 26–36; Izland–Spanyolország 27–32; Dánia–Németország 26–24.