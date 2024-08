Egy rosszul sikerül hétközi bajnokin van túl a Rákóczi FC, amely az Iváncsa elleni vereség következtében elveszítette hosszúra nyúló veretlenségi sorozatát, illetve a listavezető pozícióját is.

– Egy nagyon hosszú veretlenségi sorozatunk szakadt meg sajnos ezzel a vereséggel, csalódottak voltunk, hogy hazai pályán, szépszámú közönségünk előtt nem tudtuk azt a játékot játszani, amit valójában tudunk, ez a védekezésre és a támadásra is egyaránt igaz – vélekedett Horváth Balázs, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása. – Nincs idő búslakodni, vasárnap javíthatunk és újra bizonyíthatunk magunknak és szurkolóinknak egyaránt, hogy ott a helyünk az élbolyban.

Az MTK Budapest második csapata öt fordulót követően a nyolcadik helyen áll, míg a kaposváriak a negyedikről várják a vasárnapi bajnokit. Az előző idényben mindkétszer megosztoztak a pontokon a felek, ezúttal viszont a Rákóczi megtörné ezt a sorozatot.

– Az MTK II. csapata ellen nem könnyű játszani, tavalyi szezonban is megnehezítették a dolgunkat, sok fiatal, tehetséges játékosuk van – mondta a soron következő ellenfélről Horváth Balázs. – Az alapelveinket betartva és az eredményes focinkat játszva, amit a csapat tud, nem lehet gond. Győzni megyünk a fővárosba.